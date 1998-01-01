Новости Посол Индонезии в РФ рассказал о перспективах прямых рейсов из России на Бали Также Хосе Антонио Морато Таварес озвучил планы по приему в Индонезии карт «Мир»

Прямые рейсы из Москвы на Бали, прерванные из-за пандемии, могут в скором времени снова появиться после урегулирования ряда вопросов с авиакомпаниями. Об этом заявил в сегодняшнем интервью ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. Он напомнил, что раньше рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" летали из Москвы до Бали без пересадок, но затем сообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса. По словам посла, теперь Индонезии требуется новая заявка, чтобы возобновить эти рейсы. "Также такие планы имеют компании Azur Air и Nordwind. И сейчас у Azur Air уже есть разрешение на полеты. Но, насколько я знаю, им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте. Думаю, сейчас это все в процессе. Я надеюсь, что если они смогут в скором времени удовлетворить эти требования, то смогут начать летать в Индонезию", - сказал дипломат. Посол подчеркнул, что возобновление полетов на Бали послужит увеличению турпотока из России в Индонезию. "Кстати, индонезийцам также очень нравится Россия. Они действительно восхищаются Москвой, Красной площадью, храмом Василия Блаженного", - отметил он.



Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают и возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в свою очередь в другом сегодняшнем интервью, опубликованном РИА «Новости», посол Индонезии в России. "В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

«Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "Мир", - заявил дипломат, добавив, что российская платежная система была бы чрезвычайно полезна туристам, приезжающим в Индонезию. - Насколько я знаю, многие люди в России пользуются картами "Мир", и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране». Отвечая на вопрос агентства о санкциях в отношении системы "Мир", Хосе Антонио Морато Таварес заметил, что "это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения". "Но я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии", - заключил посол. /TOURBUS.RU

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