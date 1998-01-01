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21 октября
Седьмой международный воркшоп MOLECULA MICE & FIT пройдет в столице 1 ноября

MOLECULA MICE & FIT – ежегодное международное мероприятие, соединяющее поставщиков и потребителей туруслуг


 

Первого ноября в Москве в отеле Imperial Plaza  пройдет 7-й международный воркшоп MOLECULA MICE & FIT.

Воркшоп MOLECULA MICE & FIT – ежегодное международное мероприятие, соединяющее поставщиков и потребителей туристических услуг со всего мира. Успешно проводится в Москве два раза в год. 1 ноября мероприятие состоится в 7-й раз. 

 

Воркшоп активно способствует развитию делового и VIP-туризма. Посетители воркшоп – агентства делового туризма, MICE и Event агентства, консьерж агентства, FIT VIP агентства и непосредственно корпоративные клиенты, принимающие решение о выборе направления для проведения своих мероприятий.

 

Организаторы MOLECULA воркшоп – профессионалы с 25-летним опытом в сегменте организации деловых мероприятий. Программа воркшоп рассчитана на целый день.

 

Деловая часть мероприятия пройдет в формате двусторонних встреч поставщиков и посетителей и завершится фуршетом, во время которого участники смогут пообщаться друг с другом в неформальной атмосфере.

 

В качестве экспонентов участвуют принимающие компании (DMC), отели, поставщики event-услуг, авиакомпании, офисы по туризму, площадки, круизные компании из разных стран – России, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Турции, ОАЭ, Кубы, Саудовской Аравии.

В мероприятии участвует около 150 профессиональных посетителей.

 

MOLECULA воркшоп - закрытое мероприятие, вход осуществляется по подтвержденной регистрации.
Регистрация для профессиональных посетителей открыта на Telegram-канале воркшопа.

 

В сентябре 2022 года медиахолдинг "Турбизнес" и MOLECULA Group приняли решение о начале долгосрочного партнерства, в результате которого "Турбизнес" стал официальным информационным партнером коммуникационной компании MOLECULA Group.

 


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