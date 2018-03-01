Перелеты по России и за рубеж подешевели

Аналитики сервиса Туту.ру выяснили, как изменились цены за перелёт по России и в страны ближнего зарубежья за месяц. По подсчётам экспертов сервиса Туту.ру, средний чек за перелёт по России с 21 по 30 сентября составлял примерно 10 300 рублей туда-обратно, а на конец октября средний чек пока на 6% ниже — около 9 700 рублей.

Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья пока ниже на 40%: было 40 375 рублей, стало 24 100 рублей.

Если говорить о популярных российских направлениях, то средний чек за перелёт по маршруту Москва — Сочи сократился на 7%, по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — на 18%. Авиапутешествие между Москвой и Санкт-Петербургом стало обходиться дешевле в среднем на 16%, а между Москвой и Махачкалой — на 21%. На 15% сократился средний чек за перелёт по маршруту Москва — Казань.

Средние чеки за авиабилеты за рубеж также сокращаются. На 3% стали в среднем дешевле обходиться билеты в ОАЭ, на 6% — в Узбекистан. На 16–18% снизились средние чеки за авиабилеты в Таджикистан и Казахстан. Примерно на четверть в среднем стали доступнее перелёты в Киргизию, Турцию и Израиль, на треть сократились средние чеки за авиабилеты в Азербайджан и Беларусь.

На 66% снизился средний чек за перелёт в Армению.

Динамика средних чеков в популярные страны в конце сентября и конце октября