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Три авиакомпании войдут в состав "Авроры"/ "ИрАэро" запускает рейс из Нальчика в Стамбул/ “Аэрофлот” зимой продолжит полёты в Сочи из шести регионов

Три авиакомпании войдут в состав "Авроры"

Формирование дальневосточной авиакомпании "Аврора" пока не завершено, в ее состав должны войти еще три региональных авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Константин Сухоребрик.

"Мы пока не стали акционерами "Полярных авиалиний", авиакомпании "Якутия" и "Хабаровских авиалиний", они еще в процессе", — сказал он. Назвать сроки завершения корпоративных процедур он затруднился, пояснив, что это компетенция акционеров. При этом в августе, презентуя премьер-министру РФ Михаилу Мишустину результаты деятельности и планы авиакомпании, он говорил, что рассчитывает завершить все процедуры до конца 2022 года, - сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что акционерные соглашения о передаче пакетов акций "Авроре" подписаны с Чукотским автономным округом ("Чукотавиа") и с Камчатским краем ("Камчатское авиационное предприятие"). Ведется работа по согласованию акционерных соглашений с правительствами Хабаровского края и Якутии.

Авиакомпания "Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. По данным отчета компании за 2021 год, крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов Дальнего Востока, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики"

Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. В будущем предполагается пополнять его за счет судов российского производства..

"ИрАэро" запускает рейс из Нальчика в Стамбул

Авиакомпания "ИрАэро" запускает регулярный рейс из Нальчика (Кабардино-Балкария) в Стамбул, сообщает правительство КБР. Полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям, начиная с 30 октября 2022 года.

Ранее, с 14 августа 2022 года, прямые рейсы в Стамбул из аэропорта "Нальчик" запустила авиакомпания Red Wings. Кроме того, с 12 июня Red Wings открыла рейсы по маршруту Нальчик — Анталья.

“Аэрофлот” зимой продолжит полёты в Сочи из шести регионов

“Аэрофлот” в зимнем расписании продолжит полёты в Сочи из шести регионов России. Рейсы на популярный черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы.

Полёты будут выполняться на комфортабельных самолётах семейства A320.

Ранее авиакомпания объявила об открытии новой программы прямых перелётов из этих же городов в Минеральные Воды.

«Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на авиабилеты жители регионов получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские курорты в сезон осенне-зимних каникул и отпусков», - сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

/TOURBUS.RU

