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Дмитрий Чернышенко продолжит курировать туротрасль

Вице-премьер правительства дал первые комментарии в связи с упразднением Ростуризма

Туротрасль в правительстве РФ после упразднения Ростуризма и перехода его функций Минэкономразвития продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает сегодня пресс-служба экономического ведомства.

В свою очередь, источник в Минэкономразвития сообщил "Интерфаксу", что в министерстве будет новый профильный заместитель министра, отвечающий за эту отрасль, его кандидатура еще обсуждается.

"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — цитирует зампреда правительства его пресс-служба.

По мнению вице-премьера, Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов.

"Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом", — добавил Чернышенко.

Он отметил, что лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных целей.

"За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес.

Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", — заключил г-н Чернышенко.

"Реализация востребованных туротраслью проектов и практик будет продолжена и усилена. Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан – сохранены", — цитирует также зампреда правительства его пресс-служба.

Отметим также, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит в структуру Минэкономразвития изменения, связанные с передачей ему полномочий Ростуризма по развитию туристической отрасли. В частности, число заместителей министра экономического развития увеличится с 11 до 12. А число департаментов министерства – с 35 до 37, следует из текста документа, размещенного на официальном правовом портале.

"Изменения в структуре министерства экономического развития необходимы для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

/TOURBUS.RU

