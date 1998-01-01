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20 октября
Ростуризм упразднен
Указом президента функции Федерального агентства по туризму переданы в Минэкономразвития
Владимир Путин подписал сегодня указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) с 20 октября, - сообщают СМИ. Функции агентства переданы Минэкономиразвития.
Указ подписан «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов власти», говорится в документе.
Среди передаваемых функций – выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере туризма и туристской деятельности, координация деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, оказание государственных услуг, управление государственным имуществом.
Второй блок передаваемых функций связан с осуществлением государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестацию инструкторов-проводников, а также за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Минэкономразвития также передаются правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.
Указ предлагает правительству определить численность служащих Минэкономразвития в связи с передачей ему функций Ростуризма.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 октября.
При этом туротрасль в правительстве РФ после упразднения Ростуризма и перехода его функций Минэкономразвития продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что Ростуризм был создан в 2004 году в результате реорганизации Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Контроль над агентством несколько раз передавался от министерств правительству и обратно. Изначально Ростуризм напрямую подчинялся правительству, в 2008 году перешел в подчинение Минспорттуризма, в 2012-м — Минкульта, в 2018м-м — Минэкономиразвития.
В 2020 году Ростуризм вернулся в прямое подчинение правительству, а его полномочия расширились. Агентству была поручена выработка и реализация госполитики в сфере туризма, надзор за деятельностью туроператоров и профильной ассоциации «Турпомощь» и контроль за деятельностью компаний, специализирующихся на аккредитации гостиниц и объектов туристической инфраструктуры. В 2019 году Ростуризм возглавила Зарина Догузова.
Как отметил сегодня в интервью «Интерфаксу» президент РСТ Илья Уманский, "Для нас для всех это неожиданность. Но тот Ростуризм, который мы наблюдали в последние годы, сделал очень многое: была проведена огромная работа по перезапуску отрасли, внесено много инноваций, очень эффективных мер поддержки, что позволило сохранить отрасль в самые сложные моменты", — сказал он.
По словам г-на Уманского, "страшно представить, что в ковидный период у руля Ростуризма оказались бы не люди, которые были там до сегодняшнего дня".
"Мы с огромной благодарностью относимся к Ростуризму в том составе, в котором он работал последние годы. Мы очень благодарим за программы кешбэка, субсидирование чартерных программ, грантовую поддержку некапитальных отелей, глэмпингов, кемпингов, за нацпроект в целом. Мы надеемся, что лучшие инициативы, которые были запущены Ростуризмом будут реализованы и поддержаны в Минэкономразвития", — добавил глава РСТ.
При этом эксперт напомнил, что туристическая отрасль не впервые меняет руководство. "Она очень часто на нашей памяти переходила от одного ведомства к другому, у нас уже выработана привычка. И, скорее всего, в самой передаче ничего страшного нет.
Важно, чтобы прежние принципы и подходы имели продолжение. Мы очень надеемся, что Минэкономразвития сможет проанализировать лучшие практики и продолжит их реализацию", — подчеркнул г-н Уманский.
Как отметил в свою очередь в интервью нашему порталу директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, «У профессионалов туризма накопился ряд претензий к Зарине Догузовой, как главе Ростуризма. Она действительно много внимания уделяла помощи туристам-индивидуалам и туроператам. Но при этом, по моему мнению, совершенно забыла о проблемах тысяч российских турагентств. Надеюсь, что теперь этот перекос будет исправлен».
/TOURBUS.RU
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