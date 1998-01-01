Ростуризм: туристы могут продолжать отдых в Крыму и на Кубани

Туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края продолжает работу в обычном режиме, туристы могут продолжать свой отдых в этих регионах или планировать поездки, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", — написала она в своем телеграм-канале.

Как подчеркнула г-жа Догузова, туристы, которые уже находятся в этих регионах, могут продолжать свой отдых в плановом режиме.

"Если вы только планируете поездку, то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет", — подытожила она.

Ранее в среду президент РФ поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится режим — средний уровень реагирования.

Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму пока не планируется, сообщил в свою очередь глава республики Сергей Аксенов.

"Президент также ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", — написал г-н Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Дополнительные меры безопасности будут вводиться в Севастополе исходя из складывающейся обстановки, сообщил в свою очередь губернатор города Михаил Развожаев.

"Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки. Сегодня вечером проведу оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим, какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий, данных указом президента. О принятых решениях — сообщу", — написал он в своем телеграм-канале в среду.

Введение ограничений на территории Краснодарского края не планируется, оснований для этого нет, сообщил также губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая", — написал он в своем телеграм-канале.

/TOURBUS.RU