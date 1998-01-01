Новости Официально: закрытие границ не планируется Пресс-секретарь президента и МИД РФ ответили на вопрос о возможном запрете на выезд из страны на фоне сегодняшних решений

В России не планируется закрытие границ из-за введения военного положения в четырех российских регионах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". «Нет. Не планируется», - ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующей вопрос. Россия не собирается вводить дополнительные ограничения на выезд за пределы страны, говорится в свою очередь в сообщении МИД РФ. Также замглавы министерства Евгений Иванов отметил, что РФ не планирует закрытие консульств и сокращение штата дипломатов в европейских странах. По информации СМИ, сегодня президент РФ объявил о введении с 20 октября военного положения в четырех регионах. Помимо этого, было принято решение установить «средний уровень реагирования» в приграничных с Украиной регионах – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Во всех остальных субъектах РФ – режим «базовой готовности». На фоне этих нововведений Владимир Путин также сообщил, что планируется пересмотреть миграционную политику России. /TOURBUS.RU

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