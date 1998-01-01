Москвичи увидят одну из главных туристических достопримечательностей Китая

В павильоне №21 ВДНХ, состоялось открытие выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». В открытии приняли участие президент компании «Ротекс» - организатора выставки - Евгений Ромаскевич, зав. кафедрой китайской филологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Марк Ульянов, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев и коммерческий директор ВДНХ Тимур Зельдич, - сообщает наш специальный корреспондент.

Терракотовая армия, являющаяся вместе с Великой Китайской стеной одним из главных объектов туристического показа Китая и не без основания претендующая на звание одного из чудес света, была обнаружена во время археологических раскопок гигантского (длина стен по периметру — более 6 км) погребального комплекса императора Цинь Шихуанди (259 - 210 гг. до н. э.) в окрестностях города Сиань осенью 1974 года и считается одним из главных археологических открытий ХХ века.

Установлено, что на строительстве этого комплекса было занято около миллиона человек.

В 1997 году в Сиане был открыт Музей Терракотовой армии Цинь — он является сегодня и самым посещаемым музеем Китая (с момента открытия его посетило около 15 млн. чел.), и самым большим историческим музеем в мире. В настоящее время открыто более 8, 5 тысяч индивидуализированных фигур (ни одно лицо не повторяется) ростом от 175 до 185 см, и раскопки, в том числе и гробницы-мавзолея самого императора Цинь Шихуанди, продолжаются.

«Разумеется, на выставке представлены не подлинники, а очень высокого качества слепки с них, поскольку терракота, да ещё проведшая две с половиной тысячи лет под землёй — материал чрезвычайно хрупкий», - пояснил г-н Ульянов.

Терракотовые воины из Сианя в Москве не впервые — в начале 2000-х аналогичную выставку проводил Государственный Исторический музей, но нынешняя стоит и количественно (более 160 фигур), и качественно выше. Впервые представлены, например, воины на колеснице, предполагаемые варианты раскраски фигур, а также подробный и непосредственно связанный с рядом экспонатов рассказ о том, что собой представляла армия Цинь Шихуанди, которая должна была сопровождать его и после смерти, каковы были знаки различия воинов (например, у простых солдат волосы просто завязывались сзади в пучок, а офицеры обязательно имели ремень в волосах).

А впечатляющие спецэффекты, световое шоу и видеопроекции позволяют погрузиться в мистическую атмосферу далекого прошлого Поднебесной империи и ощутить реальный масштаб грандиозной армии, охраняющей покой её первого Императора, чьи великие проекты (канал Линцюй, Великая Китайская стена и т. д.) и преобразования которого на сотни лет опередили свое время.

По мнению организаторов выставки, её посещение в сопровождении профессиональных экскурсоводов станет запоминающимся внеклассным занятием по истории для учащихся всех возрастных групп и ценным дополнением к программе общего образования учащихся.

Выставка будет открыта до начала марта 2023 г.

/TOURBUS.RU