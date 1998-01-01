Cтоличный туризм «оцифровали» за 25 часов

Как рассказали нам в пресс-службе Мостуризма, 15-16 октября в Москве состоялось третье по счету крупнейшее соревнование в сфере цифровизации индустрии туризма и гостеприимства Moscow Travel Hack 2022. Участники предложили решения по развитию и оптимизации туристического сервиса RUSSPASS. По итогам мероприятия экспертное жюри выбрало десять победителей.

На хакатоне в Москве встретились 40 команд. На разработку концепций развития туристического сервиса RUSSPASS участникам было дано 25 часов. В этом году на участие в соревновании поступило 772 заявки из 45 городов и пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Впервые в рамках проекта Moscow Travel Hack свои решения представили не только разработчики, но и аналитики пользовательского интерфейса, дизайнеры и маркетологи.

Церемонию награждения победителей открыл председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов: «За 25 часов родилось множество идей. Та энергия и креатив, которую вы несете в отрасль, бесценны. Ни одна идея не останется без внимания, каждая найдет свою реализацию».

Победители функционального блока создали прототип игры на древнерусский мотив, которая при интеграции в сервис будет вовлекать пользователей в процесс накопления бонусов.

Участник программы лояльности, совершая действия в приложении, сможет переходить на разные уровни и получать за это очки, которые в дальнейшем можно будет тратить на покупку продуктов сервиса и партнеров.

Наилучшим решением на технологическом направлении стала разработка «умного» конструктора путешествий на основе предпочтений и профиля пользователя. По задумке разработчиков, весь процесс подбора путешествия может быть максимально ориентирован на предпочтения отдельного туриста и умещаться на одном экране: пользователь сможет выбрать цель поездки, отель, рестораны и достопримечательности, которые он хочет посетить.

Особенность цифрового решения в том, что сервис предложит пользователю легко собрать свое путешествие «под ключ» с помощью конструктора, который учитывает предпочтительный тип отдыха и интересы пользователя.

Команда дизайнеров предложила варианты улучшения интерфейса RUSSPASS с оптимальным количеством шагов для туристов при планировании поездок. Участники проработали идеи по изменению пользовательского пути инструментами UX-UI (дизайна и проектирования интерфейсов), чтобы сделать функционал сервиса понятнее и рассказать о полном спектре его услуг.

Победители среди команд по маркетингу пошли в сторону максимальной персонализации: за время хакатона они успели проанализировать отзывы туристов и определили трудности, c которыми они сталкиваются при выборе услуг. По результатам анализа они разработали подход, при котором пользователю не нужно будет тратить время на поиск среди тысяч предложений — сервис предложит топ-5 максимально интересных ему продуктов и направлений, исходя из его предпочтений.

«Над оптимизацией сервиса RUSSPASS работали ребята абсолютно разных сфер деятельности, что позволило нам на выходе получить комплексные, адаптированные под сегодняшний рынок решения.

Мы рассчитываем внедрить их в 2023 году и, конечно, поделимся передовым опытом с отраслевым туристическим сообществом», — отметила Алина Арутюнова, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы.

Конкурс IT-разработок прошел в рамках программы Комитета по туризму города Москвы Moscow Travel Hub. За два года своей работы онлайн-площадка объединила более 5 тыс. представителей туристического сектора и специалистов смежных направлений.

Цифровой хакатон Moscow Travel Hack проводится в столице уже в третий раз. Цель программы — обеспечить интеграцию туристической отрасли с ИТ-сферой.

/TOURBUS.RU