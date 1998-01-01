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Cистему функционирования электронных путевок упростят

Ростуризм прислушался к ряду замечаний профессионалов туризма

На рассмотрение рабочей группы «Туризм» поступил проект постановления правительства «Об утверждении Правил функционирования единой информационной системы электронных путевок». Он скорректирован с учетом замечаний по итогам заседания рабочей группы от экспертного и делового сообщества в сфере туризма 8 сентября 2022 года, - сообщает сегодня РСТ,

Как рассказал начальник юридического отдела Российского союза туриндустрии Николай Литаренко, основные замечания были сформулированы и внесены туроператорами-членами союза. «Какие-то нормы турбизнес просил уточнить, от каких-то – отказаться. В итоге нам удалось исключить из правил пункты, наиболее неудобные или трудно исполнимые на момент заключения договора с туристом», – сказал он.

Очень важно, что из перечня сведений, необходимых для внесения в систему, исключено указание типа поездки, наименование перевозчика, номер рейса, номер билета, номер бронирования, время отправления и прибытия, номер поезда. Все это, особенно в случае чартерной перевозки, туроператор на момент заключения договора с туристом может еще не знать.

Исключено также описание иных услуг, в отношении каждого туриста. Прежде правила предусматривали подробное описание, например, трансфера – на чем конкретно, сколько человек и т.д. Сейчас осталось только указание вида услуги.

«Туроператоры также освобождены теперь от необходимости подписывать передаваемые сведения электронно-цифровой подписью. А это плюс-минус 5 тыс. рублей, к тому же временные и трудовые затраты, за час подпись не делается.

Кроме того, туроператоры по выезду не обязаны теперь указывать в договоре российский паспорт туриста. Что логично, так как он в процессе оформления путевки видит только загранпаспорт клиента», – пояснил г-н Литаренко.

Тем не менее, по словам юриста, в проекте правил функционировании электронной путевки остались пункты, которые вызывают вопросы и требуют дальнейшей корректировки. Например, непонятно, как указывать общую цену турпродукта в случае частичной оплаты со стороны туриста, если она идет в рублях по курсу иностранной валюты.

«Кроме того, в правилах появился пункт об обеспечении интеграции и взаимодействия системы электронной путевки с информационными системами туроператоров. Эта роль возложена на Ростуризм. Не значит ли это, что ведомство получит бюджетные средства и разработает некие шлюзы, позволяющие интегрировать эти системы?

Это важно зафиксировать, чтобы все эти расходы не легли на плечи туроператоров», – полагает Николай Литаренко.

/TOURBUS.RU