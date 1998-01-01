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«Икар» полетит из Хабаровска на Пхукет/ Red Wings и «ИрАэро» запустят регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул/ «Победа» поставит новогодние рейсы в Петербург из Саратова

«Икар» полетит из Хабаровска на Пхукет

Первые после пандемии рейсы из Хабаровска в Таиланд планируются в начале ноября, сообщило АО "Международный аэропорт Хабаровск" в своем телеграм-канале.

По информации аэропорта, авиакомпания "Икар" планирует выполнение рейсов на Пхукет, начиная с 6 ноября. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям. В настоящее время идет согласование рейса, детали полетной программы уточняются, отмечается в сообщении. Перевозчик планирует задействовать Boeing-777-200 на 440 кресел.

Программа "Икара" будет реализована совместно с Pegas Touristik, который уже начал бронирование туров.

С 1 октября в Таиланде отменены требования об обязательной вакцинации и тестирование на COVID-19 для туристов из других стран.

В настоящее время рейсы из аэропорта Хабаровска за рубеж не выполняются.

Red Wings запустит регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул

Авиакомпания Red Wings с 14 ноября запустит регулярные рейсы из Ставрополя в Стамбул, сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам — на Superjet-100 вместимостью cто кресел.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. Как сообщалось ранее, авиакомпания "ИрАэро" запустит рейс из Ставрополя в Стамбул с 4 ноября 2022 года по 24 марта 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам.

«Победа» поставит новогодние рейсы в Петербург из Саратова

Авиакомпания "Победа" увеличит частоту рейсов Саратов — Санкт-Петербург в последнюю неделю декабря и в новогодние праздники, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин" .

Дополнительные рейсы из Саратова в Санкт-Петербург запланированы в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, уточняется в сообщении.

Дополнительные рейсы будут выполняться в дневное время — вылет из Саратова в 10:15, прибытие в Санкт-Петербург в 11:40; в обратном направлении вылет из Санкт-Петербурга в 12:20, прибытие в Саратов в 15:45. Время для всех аэропортов местное.

"Победа" летает из аэропорта "Гагарин" кроме Санкт-Петербурга также в Москву и Сочи, полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.

/TOURBUS.RY