Новости "Аэрофлот": новые региональные хабы и африканские маршруты Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал о планах по развитию авиакомпании

"Аэрофлот" рассматривает создание трех новых региональных кластеров, первый из которых может быть открыт в 2023 году, сообщил сегодня гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. "В наших планах среднесрочного развития мы планируем дальнейшее открытие региональных баз. Мы рассматриваем для себя три основных кластера. Это юг РФ, Дальний Восток, Поволжье и Урал. В 2023 году планируем открытие еще одной региональной базы в одном из кластеров, который я озвучил", — сказал г-н Александровский, которого цитирует «Интерфакс». Ранее глава "Аэрофлота" говорил, что для развития региональной базы на Дальнем Востоке группа рассматривает аэропорты Владивостока и Хабаровска. Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, г-н Александровский тогда не уточнял. Развитие региональных авиабаз было заложено в стратегии группы "Аэрофлот", утвержденной в 2018 году. Для реализации проекта были выбраны аэропорты Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отвели особую роль: из него "Аэрофлот" намеревался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой. К 2023 году группа планировала увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек. «Аэрофлот» также рассматривает новые международные направления полетов, в том числе Африку, сообщил гендиректор "Аэрофлота". "Мы для себя рассматриваем и постоянно мониторим новые международные рынки. Африка — это один из рынков, за которым мы смотрим с точки зрения там нашего потенциала. Но сейчас с учетом всех ограничений мы, в первую очередь, сконцентрированы на традиционных международных рынках. Африка таковым для нас не была", — сказал Александровский. По его словам, "Аэрофлот" концентрируется на приоритетных международных маршрутах, так как "возможности с точки зрения парка сейчас достаточно ограничены". В целом же, как отметил глава "Аэрофлота", в 2022 году группа сфокусировалась на внутренних воздушных линиях. "Международный рынок, понятно, что для нас сейчас ограничен. Но по всем странам, куда мы можем летать, мы полеты выполняем", — добавил он. За 9 месяцев группа "Аэрофлот" перевезла 31,3 млн пассажиров, сообщил также Сергей Александровский на заседании комитета. "За 9 месяцев 2022 года мы перевезли 31,3 млн пассажиров как группа. "Аэрофлот" непосредственно перевез 15,9 млн пассажиров, "Победа " — 8,9 млн пассажиров, "Россия" — 6,5 млн пассажиров", — сказал г-н Александровский. Таким образом, снижение пассажиропотока группы по в январе-сентябре 2022 г. составило 8,2%. Также глава "Аэрофлота" сообщил, что авиакомпании потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов для эксплуатации новых отечественных типов самолетов. /TOURBUS.RU

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