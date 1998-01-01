Осенняя серия Workshop «Турбизнес» - в самом разгаре

Осенняя серия деловых встреч стартовала 20 сентября в Твери. Затем компании-участники посетили города Центральной России, Поволжья, Урала и Западной Сибири. На этой неделе на маршрутной карте роудшоу Омск, Новосибирск и Красноярск. Всего осенняя программа региональных workshop, охватывает 19 городов России и и 4 города в странах СНГ - Казахстане, Азербайджане и Беларуси.

В последние годы реалии нашей жизни вносят существенные коррективы в туристический бизнес. Но проведение прямых встреч туроператоров, отельеров, комитетов по туризму с агентствами в рамках workshop «Турбизнес» накануне летнего и зимнего сезонов остаётся неизменной маркетинговой составляющей российского рынка.

К слову сказать, это уже 48-й по счету сезон проведения b2b-мероприятий «Турбизнес» в регионах России.

Как отмечает руководитель медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, «нынешняя серия workshop ярко демонстрирует, что акценты участников рынка сделаны на внутренний туризм. Основные презентации посвящены программам в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, других туристских центрах России, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму».

По мнению Ивана Калашникова, «офлайновые встречи в очередной раз демонстрируют важность и необходимость живых контактов операторов и агентств, презентаций и профессионального общения».

А вот, что говорят посетители workshop «Турбизнес» в разных городах:

Наталья Латыпова, Уральский туристический центр (Екатеринбург):

- Я в бизнесе больше двадцати лет. Хотя наши туристы из Екатеринбурга в основном любят Турцию, Египет, Таиланд, сейчас нужно сдвигаться на российские регионы. Замечательно, что на воркшоп «Турбизнес» так активно продвигается Россия. Будем стараться, чтобы наши туристы обратили свои взоры и на КавМинВоды, и на Сибирь, и на Камчатку. Мы с удовольствием продаём и хорошо знаем эти направления. Но свежая информация, которую мы получаем на воркшоп, всегда очень полезна.

Сложно говорить об ожиданиях от зимнего сезона. Мы столько перетерпели коллапсов на рынке за многие годы! Но оптимизм и желание работать у нас есть. Очень надеемся, что из Екатеринбурга в этом сезоне побольше рейсов пойдёт в наш любимый Таиланд.

Ольга Семянникова, директор турагентства «Отдых-Тур» (Тюмень):

- Наше агентство в основном занимается Россией. Продаём Краснодарский край, много речных круизов, курортов Кавказских Минеральных вод, экскурсионку в Питер и Москву, локальные места - Тобольск и Ялуторовск. Сама только вернулась из Адлера.

В предстоящем зимнем сезоне планируем работать со школьными группами в Москву, Питер, Казань, Тобольск. До конца декабря у нас продано много санаториев по кешбэку. Хорошо берут сити-брейки - туры на два-три дня в Сочи, Москву и другие города.

/TOURBUS.RU