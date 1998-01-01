Петербург станет «India Friendly»

В минувшие выходные в Северной столице завершился информационный тур «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» для представителей туристской индустрии Республики Индия, в ходе которого они ознакомились с основными достопримечательностями Северной столицы.

В программу поездки вошли не только музеи с мировым именем и дворцово-парковые ансамбли пригородов, но и объекты «новой туристской географии», успевшие заслужить популярность у туристов и жителей города.

Организаторами выступили Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и Городское туристско-информационное бюро. В рамках информационного тура состоялась рабочая встреча, участие в которой приняли представители сферы гостеприимства Северной столицы и индустрии туризма Индии. Темой диалога стали туристские предложения нашего города, особенности и перспективы индийского въездного туризма.

С приветственным словом к участникам поездки обратился председатель Комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев: «В нашем городе - уникальная практика формирования туристского продукта для иностранных гостей. Мы предлагаем вам, профессионалам и вашим клиентам, помимо традиционного петербургского гостеприимства, высокое качество услуг и доступные ценовые предложения, готовность учесть запросы путешественников из разных стран.

Примером этого является разрабатываемая у нас программа India Friendly. Надеюсь, что приём в гостеприимном Петербурге вам понравился. Наш город готов поддерживать наших традиционные туристские связи и развивать новые деловые контакты. Мы рады видеть гостей из Индии в любое время года и с разными программами».

В мероприятии приняли участие представители тридцати крупных туристских компаний и отелей Санкт Петербурга, а также городов Дели, Мумбаи, Лакханау, штатов Уттар-Прадеш, Махараштра, Одиша республики Индия. В ходе встречи были налажены прямые деловые контакты между российскими и зарубежными коллегами.

Информационный тур проведен в рамках единой маркетинговой компании Комитета по развитию туризма Северной столицы. Ранее представители туристской индустрии Петербурга презентовали потенциал индустрии гостеприимства города на профильных выставках и в ходе роуд-шоу в Мумбае и Дели. Необходимо отметить, что на выставке ОТМ (Мумбаи) город на Неве был признан самым перспективным туристским направлением.

Индийские гости поделились впечатлениями о прошедшем туре:

Раджив Батия, директор туристской компании (Мумбаи):

-Я организую свадебные туры и мне очень интересны предложения, которые есть в Санкт Петербурге. У нас к свадьбам относятся серьезно – много ритуалов, большое количество гостей. Насколько я знаю в Санкт Петербурге есть интересные туристские свадебные маршруты, которые я планирую посетить.

У нас был очень полезный для работы день: презентация туристского потенциала и воркшоп с лучшими поставщиками турпродукта в городе. Я на 100% уверен, что наши туристы почувствуют то же самое в этом дружелюбном городе.

Шарма Чандра Пракаш, управляющий директор туркомпании (Нью-Дели):

- Логистика тура была великолепной – от высококачественного транспорта до профессиональных гидов и потрясающего персонала. Изюминкой стал семинар, который был очень хорошо организован. Презентация была сделана очень профессионально, и нам было полезно узнать город и его потенциал. Мы получили возможность встретиться со многими поставщиками и агентствами въездного туризма, что помогло нам обрести много деловых контактов. Большая честь для нас быть сегодня здесь.

Основываясь на большом опыте работы, могу отметить, что все больше индийских туристов интересуются вашим городом и приезжают в Санкт- Петербург.

/TOURBUS.RU