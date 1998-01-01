Новости Правительство планирует изменить условия получения туристического кешбэка Предполагается, что в будущем компенсации за отдых смогут получить только малообеспеченные туристы

Как сообщила газета «Ведомости», правительство планирует изменить условия получения туристического кешбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов. О таких планах «Ведомостям» сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения. Напомним, что ранее в конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин урезал финансирование программы туристического кешбэка на 2023 и 2024 гг., но Ростуризм вернется к вопросу выделения средств на нее в следующем году. В проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года. В связи с этим Российский союз туриндустрии направил обращение председателю комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву. В нем говорится, что и туристы, и туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. Около 450 тыс. россиян могут отказаться от отдыха в России в следующем году, если не будет продлена программа туристического кешбэка, заявил вчера президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное среди участников программы, 15% респондентов не поехали бы в отпуск без возможности получить кешбэк, еще 15% скорее всего не поехали бы. Это означает, что порядка 450 тысяч россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране из-за отсутствия кешбэка», — заявил экперт.. Как считает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, кторого сегодня цитирует РСТ, если туристический кэшбэк и ограничивать, то направлениями, а не категориями туристов: «Программа кэшбэка – эффективный, сильный инструмент стимулирования спроса на внутреннем рынке. Мы видим, что по мере роста ее популярности программы, деньги, выделенные на возвраты, выбирались все быстрее и быстрее. Поэтому нужен баланс между интересами туристов и интересами бюджета. Выделять деньги надо на те направления, где это наиболее эффективно. Много говорили, что летом нет необходимости стимулировать Краснодарский край, он и так прекрасно заполняется. Наверное, с этим можно согласиться. А вот для Дальнего Востоке или арктического туризма поддержка государства была бы очень к месту». В компании «Дельфин» средний чек на поездки составляет 55 тысяч рублей на двоих, соответственно кэшбэк 20% от этой суммы – 11 тысяч. «Это серьезные деньги для любой категории наших туристов. Мы призываем сохранить программу», – заключил г-н Ромашкин. /TOURBUS.RU



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