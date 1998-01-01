Германия вновь ужесточила порядок оформления шенгенских виз

Теперь для оформления немецкой визы россиянам требуется иметь счет в банке, действующем в ЕС

Россиянам для оформления немецкой шенгенской визы теперь потребуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, сообщается на сайте визового оператора страны VisaMetric, которого цитирует «Интерфакс».

«Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечают в VisaMetric, документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете. Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.

Кроме того, путешественникам потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, если есть пенсия, то справки о ее выплате.

«Также нужны и другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию: доказательство владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников (супруга, детей и родителей), проживающих в РФ (свидетельство о браке или рождении)», — поясняет визовый оператор.

Ранее на сайтах визовых центров Германии, Словении, Мальты появилась информация, что полис медицинского страхования, который входит в пакет документов на получение Шенгена, теперь должен быть выдан компаниями, работающими в ЕС. Документ должен оформлен на английском языке.

Ранее Ассоциация туроператоров также сообщала, что в визовых центрах Германии изменились условия для подачи на визы. Теперь наряду с оплаченными билетами, к пакету документов нужно прикладывать подтверждение оплаты забронированного жилья. Бронирования с онлайн-сервисов с отсроченной оплатой по приезде теперь не подойдут.

Напомним, что ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 12 сентября, увеличив сроки рассмотрения документов и более чем вдвое подняв визовый сбор. Исключения предусматриваются для членов семей, студентов, журналистов и представителей гражданского общества России.

При этом странам ЕС дается право отказать в визе гражданам РФ, которые могут «угрожать безопасности».

/TOURBUS.RU