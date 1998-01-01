Полмиллиона туристов могут отказаться от отдыха в России из-за отсутствия кешбэка

Около 450 тыс. россиян могут отказаться от отдыха в России в следующем году, если не будет продлена программа туристического кешбэка, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

«С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное среди участников программы, 15% респондентов не поехали бы в отпуск без возможности получить кешбэк, еще 15% скорее всего не поехали бы. Это означает, что порядка 450 тысяч россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране из-за отсутствия кешбэка», — заявил экперт..

В 2022-2025 годах на программу кешбэка планировалось выделять 5 млрд рублей ежегодно. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы уменьшено на эту сумму. Ранее РСТ направил письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность продления программы.

«В бюджете на 2022 и плановые 2023-2024 гг на программу туристического кешбэка было заложено по 5 млрд рублей ежегодно. В пояснительной записке к новому бюджету на 2023 и плановые 2024-2025 гг указано, что финансирование программы будет уменьшено на 5 млрд. руб. ежегодно. До нуля, соответственно.

В этом случае как потребители, так и сама туриндустрия лишаются самого эффективного инструмента государственной поддержки за весь постсоветский период. РСТ последовательно выступал за продление программы кешбэка, признавая ее высокую эффективность с момента запуска», — сообщалось в письме.

Как напоминали авторы письма, туроператоры отмечали четырехкратный рост бронирований поездок по России по сравнению с показателями прошлого года, при этом доля продаж туров с кешбэком составила 80%.

«РСТ считает программу кешбэка одним из ключевых драйверов развития внутреннего туризма в стране, особенно в контексте сложившейся ситуации. В настоящий момент ситуация на туристическом рынке характеризуется резким падением объемов не только международного (въездного и выездного) туризма, но и продаж в сфере внутреннего туризма. Горизонт восстановления турпотоков до уровня 2019 года отодвигается, как минимум, на 2024-2025 годы, и только в случае сохранения планировавшихся ранее объемов финансовой поддержки отрасли.

Это особенно касается программы туристического кешбэка, других мероприятий по поддержке турбизнеса, а также реализации крупных инвестиционных проектов, на которые уже направлены значительные средства частных инвесторов», — подчеркнули в РСТ.

Ростуризме в ответ сообщили, что программа не закрывается, и ведомство планирует вернуться к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

Напомним, что программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могут приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU