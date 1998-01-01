Роспотребнадзор намерен отменить сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа; в пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Соответствующий проект об изменении постановления главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, предлагается признать утратившим силу пункт постановления, согласно которому гражданам РФ, прибывающим на территорию страны, необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Также, согласно документу, иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ. Ранее им было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает распространить практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска государственной границы.

Документом также предлагается отменить обязанность работодателей обеспечивать информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 и проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

/TOURBUS.RU