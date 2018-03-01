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17 октября
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Авиабилеты за рубеж резко подешевели/ Red Wings запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул/ S7 Airlines возобновила регулярное авиасообщение с Туркменистаном
Авиабилеты за рубеж резко подешевели
Цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж к середине октября снизилась в 4-10 раз в зависимости от направления по сравнению с концом сентября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В конце сентября турбизнес столкнулся с ажиотажным спросом на туры и авиабилеты за рубеж. Цены выросли в 3-5 раз по сравнению с тарифами, актуальными в середине сентября. Теперь цены на авиабилеты на некоторых направлениях вернулись к докризисному уровню», — говорится в сообщении.
Как напоминают в АТОР, 26 сентября самый дешевый билет из Москвы в Ереван стоил 380 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас билет по этому маршруту на 26 октября можно купить от 13 тыс. рублей в одну сторону и от 12 тыс. – со стыковкой в Сочи. Тогда же билет на прямой рейс из Москвы в Ташкент стоил от 322 тыс. рублей. за человека в одну сторону. К 26 октября цена упала до 18,6 тыс. рублей за прямой рейс без багажа.
Снизились также цены на билеты в Алма-Ату и Тбилиси – до 19,6 тыс. рублей и 22,4 тыс. рублей соответственно.
Минимальная цена авиабилета со стыковками в один конец в Дубай снизилась со 173 тыс. рублей до 34,7 тыс. Прямой рейс «Аэрофлота» обойдется от 81,2 тыс. рублей.
«Билеты в Турцию подешевели в семь раз. В конце сентября стоимость перелета со стыковками в Стамбул начиналась от 178,5 тыс. руб. на человека в одну сторону.
Сейчас билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул с вылетом 26 октября стоят от 20 тыс. рублей за стыковочный перелет без багажа», — подчеркивают в АТОР.
Red Wings запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул
Авиакомпания Red Wings с 5 ноября запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам) на Superjet 100 вместимостью 100 кресел.
Осенью прошлого года рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул выполняла авиакомпания Nordwind два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
В настоящее время Red Wings летает из нижегородского международного аэропорта "Стригино" в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск.
Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
S7 Airlines возобновила регулярное авиасообщение с Туркменистаном
Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября возобновила регулярное авиасообщение из России в Туркменистан после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии, сообщает информационный портал Turkmenportal.com.
C понедельника, 17 октября, перевозчик S7 Airlines возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва — Туркменбаши — Москва на лайнерах Airbus A320. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам.
Как ранее сообщало представительство авиакомпании S7 Airlines в Туркменистане, стоимость билетов по маршруту Туркменбаши — Москва составляет $409, по обратному маршруту — $490.
Туркменистан в марте 2020 года приостановил все международные полёты в связи с пандемией коронавируса.
Летом 2022 года авиакомпания "Туркменистан" возобновила регулярные авиарейсы в российские города Казань и Москву, а также в ОАЭ (Дубай) и ФРГ (Франкфурт). С 5 октября авиакомпания "Туркменистан" возобновила прямые рейсы в Турцию (Стамбул).
С 25 октября возобновятся регулярные полеты в Туркменистан из Белоруссии, которые будет выполнять авиакомпания "Белавиа".
/TOURBUS.RU
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