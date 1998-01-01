Новости «Аэрофлот» и Azur air готовятся начать рейсы в Гоа Рейсы Azur air и Aneх Tour из Москвы, Казани и Екатеринбурга начнутся 13-15 ноября, полеты «Аэрофлота» из Москвы — 3 ноября

Туроператор ANEX Tour объявил о собственной полетной программе в индийский курортный штат Гоа на крыльях AZUR air. Перелеты будут выполняться из трех городов – Москвы, Казани и Екатеринбурга с середины ноября до 2 апреля 2023 года, - сообщает АТОР. По информации ANEX Tour, рейсы из Москвы в Гоа запланированы с 13 ноября с частотой три раза в неделю (понедельник, четверг и воскресенье), из Казани – с 14 ноября с частотой 2 раза в неделю (среда и суббота), из Екатеринбурга – с 15 ноября также 2 раза в неделю (вторник, пятница). Норма багажа на данных рейсах составит 10 кг, для ручной клади максимально возможный вес – 5 кг. Увеличение нормы багажа – за дополнительную плату. На текущий момент у ANEX Tour рассчитаны цены на пакетные туры из Москвы и Екатеринбурга. В ближайшее время появится и продукт с вылетом из Казани. Во все туры в Гоа включен групповой трансфер. Стоимость туров в Гоа на 10 ночей с размещением в отеле 3* (завтраки) с перелетом из Москвы начинается от 116 тыс.р. за двоих, с перелетом из Екатеринбурга – от 123 тыс.р. за двоих. Добавим, что, по ирнформации АТОР, из Москвы в Гоа со 2 ноября начнет летать и «Аэрофлот». Полетная программа «Аэрофлота» из Москвы в Гоа (аэропорт Даболим) стартует со 2 ноября. Рейсы будут обслуживаться на Airbus A330-300. Частота – три раза в неделю. Отправление из Москвы в 14:55, прибытие в Гоа – в 01:00. Время в полете: 7 ч. 35 мин. Обратное отправление в 02:30, прибытие – в 08:15. Как следует из системы бронирования перевозчика, в ноябре можно «поймать» безбагажные билеты из Москвы в Гоа на прямом рейсе «Аэрофлота» в обе стороны от 47 тыс.р. на одного. Перелет с включенным багажом обойдется около 52 тыс.р. на одного человека. Пакетные туры в Гоа, главный пляжный курорт Индии, на базе прямых рейсов «Аэрофлота» уже появились в продаже нескольких туроператоров – «Русский Экспресс», ANEX Tour и «Библио-Глобус». Пакетный тур «Русского Экспресса» в ноябре (10 ночей, отель 2-3*, завтраки) стоит от 155 тыс. руб. на двоих. Пакетный тур на новогодние даты – от 360 тыс.руб. на двоих. Туроператоры «Веди Групп», ICS Travel Group и Space Travel также готовы включить Гоа в ассортимент направлений зимнего сезона 2022-2023, предлагая туры по направлению на прямой перевозке. По данным пресс-службы туроператора «Интурист», в компании тоже изучают возможности продажи туров в Гоа. По информации РСТ и пресс-службы компании Fun&Sun, прямых рейсов на знаменитый индийский курорт ждали, поэтому бронировать начали сразу же после публикации предложения на сайте. В системе оператора можно выбрать удобный вариант перевозки – как прямыми рейсами, так и со стыковкой. Глубина бронирований доходит до Нового года, спрашивают и ближайшие даты. Продолжительность туров составляет 10-13 дней, чаще выбирают отели 3-4*. В компании «Квинта тур» запросов на Гоа пока не так много, но связано это не с низким интересом к индийским пляжам, а с текущей ситуацией в России – бронировать в принципе стали меньше. «Приходит несколько заказов в день. Мы дешевый сегмент не продаем, у нас спрашивает отели уровня 4-5 звезд, собираются поехать на неделю или десять дней. Обычно это семьи с детьми. Экскурсии, как правило, заказывают на месте. Кто имеет возможность, вначале совершают экскурсионный тур по стране, а потом примерно неделю проводят у моря», – говорит начальник профильного отдела Елена Миролюбова. В компании бронируют даты ближе к концу ноября и декабрь, Новый год пока не особо спрашивают. Отели подорожали в пределах 10-15% по сравнению с 2020 годом. /TOURBUS.RU

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