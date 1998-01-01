Самара: бункер Сталина, Волжские термы и Жигулевское пиво

Министерство туризма Самарской области провело для представителей туротрасли и профильных журналистов ознакомительную поездку по Самарской области, показав самые яркие и популярные туристические объекты. В последние годы Самарская область становится все более заметной на туристической карте страны, входя в десятку самых посещаемых в России. И если долгие годы регион считался исключительно индустриальным, то сегодня, благодаря существенным инвестициям в туристические объекты и инфраструктуру, здесь с большим успехом развивается экологический, промышленный и событийный туризм.

Так, в прошлом году в Самарской области, в Новокуйбышевске был реализован крупный инвестионный проект в сфере туризма: центр здоровья и отдыха «Волжские термы». В аквапарке открыто пять круглогодичных бассейнов, в том числе - под открытым небом. Самого искушенного туриста порадуют 10-ю саунами и банями: старорусской парной, каменной чашей, «гротом впечатлений» и др.

Не менее привлекателен еще один новый проект, созданный по инициативе региональной общественной организации «Союз народов самарской области» - Этнопарк Дружбы народов. Уникальный архитектурный ансамбль состоит из 20 национальных домов и подворий, при возведении которых использовались традиционные технологии, а также материалы, привезенные с мест проживания этих народов, что позволяет гостям полностью погрузиться в национальный колорит. По Этнопарку предлагаются различные экскурсии и мастер-классы.

Обязательным пунктом посещения при путешествии по Тольятти можно назвать Музей прототипов «АвтоВАЗ», который открыт при производстве флагмана отечественного автомобилестроения. Музей насчитывающий более 60 автомобилей и открывается – первой «гордостью» - вишневой «копейкой».

Буквально в пяти минутах езды на машине – и туристы попадают в музей под открытом небом на территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова. Здесь посетители могут увидеть более 450 экспонатов техники различного назначения. Так, особого внимания заслуживает подводная лодка Б-307, доставленная в музей с места службы целиком. Лодки данного проекта являются крупнейшими в мире дизельными подводными лодками.

Есть что посмотреть и в самой Самаре. Пожалуй, одним из самых необычных и «скрытых» для взгляда обычных прохожих, музеев является бункер Сталина, «спрятанный» в самом центре города: под зданием Академии культуры и искусств, а ранее Куйбышевского областного комитета КПСС. Гриф секретности с подземного бомбоубежища, сооруженного в тогдашнем Куйбышеве в 1942 году в качестве запасного места дислокации ставки Сталина, был снят только в 1991 году. Удивительно, но на все работы, которые проводились в строжайшей секретности: от рытья котлована до отделки кабинетов, ушло всего лишь 9 месяцев. Для реализации такого колоссального проекта была сформирована команда из опытных специалистов московского Метростроя.

А вот такая туристическая точка, как Жигулёвский пивоваренный завод Альфреда фон Вакано – место видное и максимально «раскрученное». Можно сказать, что его продукция – известное Жигулевское пиво, которое до сих пор выпускают по рецептуре конца XIX века, – бренд Самары.

В свое время пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири, - пиво даже поставлялось в Персию. Для транспортировки продукции на территории завода были проложены железнодорожные пути, для междугородних перевозок использовались 2 буксирных парохода и 10 барж-холодильников.

Австрийский пивовар за свой счет обустраивал городские улицы, помогал бездомным и инвалидам, собирал коллекцию для Самарского Художественного музея.

В настоящее время по производству проводятся экскурсии, на которых показывают уникальный процесс варки пива, рассказывают о развитии пивоваренного дела, о судьбе Альфреда Филипповича Фон Вакано и заканчивая традиционной дегустацией пенного.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что за такой короткий срок поездки, как два дня – показать все туристические возможности просто невозможно. А посмотреть здесь есть что. Недаром, что с каждым годом все больше туристов стремятся посетить Самарскую область.

«До недавнего времени нашим рекордом был турпоток в период проведения матчей чемпионата мира 2018 по футболу, когда он составил более 1 млн. 490 тыс. человек, - прокомментировал министр. - В 2021 году регион посетили 1 млн. 710 тыс. человек и это уже выше показателей как 2020 года, допандемийного 2019 и уже побитого рекорда года футбольного Мундиаля.

Во многом увеличению туристического потока в регион способствует событийный туризм, который у нас развит еще с советских времен. Так, на всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, который традиционно проводится в первые выходные июля, съезжаются до 100 тыс. человек. А фестиваль набережных «ВолгаФест» уже стал главным городским событием летнего сезона, задающим тренды развития городской среды и культуры.

Нельзя забывать, что Самарская область - это и прекрасный край для экологического туризма – здесь множество рек, озер и лесов, которые в сочетании с комфортабельными базами отдыха создают идеальные условия для полноценного отдыха».

/TOURBUS.RU