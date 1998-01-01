Новости Azur air полетит из Москвы в Рас-эль-Хайму Регулярные рейсы будут осуществляться с 30 октября трижды в неделю, а с конца декабря - ежедневно

Полетная программа в эмират Рас-эль-Хайма стартует из Москвы 30 октября, новое предложение позволит снизить цены на отдых в эмирате, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России. "Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в ОАЭ. Этот регион привлекает своим благоприятным климатом, разнообразием природных ландшафтов, и отличными пляжами. 30 октября авиакомпания AZUR air начинает летать из Москвы в Рас-эль-Хайму, на базе этих рейсов туроператор Coral Travel организует блочную полетную программу. Туры будут формироваться с вылетом по вторникам, пятницам и воскресеньям, а с конца декабря — на ежедневной основе", — говорится в сообщении. Как уточняют в АТОР, рейсы будут выполнять самолеты Boeing 757, в стоимость билета включены багаж 10 кг и ручная кладь 5 кг. Расписание рейсов удобно для туристов — вылет из "Внуково" в 6:00, прилет — в 13:00 по местному времени. Перелет длится 7 часов. Обратный вылет – в 14:30, прибытие в Москву – 19:40. Время в пути – 5 часов 10 минут. "Расширение перевозки позволит снизить цены на отдых в эмиратах в высокий сезон. Так, стоимость недельных туров на ноябрьские праздники начинается от 128,5 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 4* BM Beach с собственным песчаным пляжем. Туры с проживанием в новом отеле Hampton by Hilton Marjan Island с питанием "все включено" стоят от 144,5 тыс. рублей на двоих. Недельный отдых в отеле популярной турецкой сети Rixos Ban Al Bahr с расширенной системой "все включено" обойдётся от 222,5 тыс. рублей на двоих", — сообщает ассоциация. По данным АТОР, туроператор также предлагает пакетные туры из Москвы в ОАЭ на крыльях Emirates (Airbus A380-800) и Air Arabia (Airbus A320). Наиболее доступный недельный отдых обойдется от 84,4 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 4* с завтраком. "Наиболее востребованы в ОАЭ у российских туристов отели 4 и 5*. Кроме того, в этом году выросла средняя продолжительность заездов — в прошлом году она составляла в среднем 7 ночей, сейчас 8 и более. Становится больше запросов на туры продолжительностью 10 ночей", — добавили в АТОР. Туры в ОАЭ на рейсах AZUR air предлагают также туроператоры "Интурист" и ANEX Tour. Авиакомпания планирует летать в Дубай из девяти городов России. Отметим, что Россия в 2022 году осталась лидером среди зарубежных стран, откуда приезжают туристы в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ), по итогам года здесь ожидают почти столько же российских туристов, сколько в доковидном 2019 году. Как сообщил в прошлом месяце исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Рэзби, "В 2019 году мы приняли более миллиона иностранных туристов. И наша цель на 2022 год – вернуться к этим цифрам. Из России в 2019 году к нам приехало почти 95 тыс. туристов, на 13% больше, чем годом ранее. С января на сегодняшний день эмират посетили 50 тыс. россиян, к концу года мы рассчитываем принять около 90 тыс. российских туристов, меньше, чем до пандемии, но ненамного". /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка