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17 октября
Azur air полетит из Москвы в Рас-эль-Хайму

Регулярные рейсы будут осуществляться с 30 октября трижды в неделю, а с конца декабря - ежедневно


 

Полетная программа в эмират Рас-эль-Хайма стартует из Москвы 30 октября, новое предложение позволит снизить цены на отдых в эмирате, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России.

"Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в ОАЭ. Этот регион привлекает своим благоприятным климатом, разнообразием природных ландшафтов, и отличными пляжами.

30 октября авиакомпания AZUR air начинает летать из Москвы в Рас-эль-Хайму, на базе этих рейсов туроператор Coral Travel организует блочную полетную программу. Туры будут формироваться с вылетом по вторникам, пятницам и воскресеньям, а с конца декабря — на ежедневной основе", — говорится в сообщении.

 

Как уточняют в АТОР, рейсы будут выполнять самолеты Boeing 757, в стоимость билета включены багаж 10 кг и ручная кладь 5 кг. Расписание рейсов удобно для туристов — вылет из "Внуково" в 6:00, прилет — в 13:00 по местному времени.

Перелет длится 7 часов. Обратный вылет – в 14:30, прибытие в Москву – 19:40. Время в пути – 5 часов 10 минут.

 

"Расширение перевозки позволит снизить цены на отдых в эмиратах в высокий сезон. Так, стоимость недельных туров на ноябрьские праздники начинается от 128,5 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 4* BM Beach с собственным песчаным пляжем.

Туры с проживанием в новом отеле Hampton by Hilton Marjan Island с питанием "все включено" стоят от 144,5 тыс. рублей на двоих. Недельный отдых в отеле популярной турецкой сети Rixos Ban Al Bahr с расширенной системой "все включено" обойдётся от 222,5 тыс. рублей на двоих", — сообщает ассоциация.

 

По данным АТОР, туроператор также предлагает пакетные туры из Москвы в ОАЭ на крыльях Emirates (Airbus A380-800) и Air Arabia (Airbus A320). Наиболее доступный недельный отдых обойдется от 84,4 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 4* с завтраком.

"Наиболее востребованы в ОАЭ у российских туристов отели 4 и 5*. Кроме того, в этом году выросла средняя продолжительность заездов — в прошлом году она составляла в среднем 7 ночей, сейчас 8 и более. Становится больше запросов на туры продолжительностью 10 ночей", — добавили в АТОР.

Туры в ОАЭ на рейсах AZUR air предлагают также туроператоры "Интурист" и ANEX Tour. Авиакомпания планирует летать в Дубай из девяти городов России.

 

Отметим, что Россия в 2022 году осталась лидером среди зарубежных стран, откуда приезжают туристы в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ), по итогам года здесь ожидают почти столько же российских туристов, сколько в доковидном 2019 году. Как сообщил в прошлом месяце исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Рэзби, "В 2019 году мы приняли более миллиона иностранных туристов. И наша цель на 2022 год – вернуться к этим цифрам. Из России в 2019 году к нам приехало почти 95 тыс. туристов, на 13% больше, чем годом ранее. С января на сегодняшний день эмират посетили 50 тыс. россиян, к концу года мы рассчитываем принять около 90 тыс. российских туристов, меньше, чем до пандемии, но ненамного".

/TOURBUS.RU


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