У российских туристов есть возможность въехать в Финляндию с целью транзита

Финское посольство подтвердило, что россияне могут совершать транзит в страны, не входящие в Шенген

Россияне могут въехать в Финляндию с туристической визой для транзита из России и обратно, но только если они направляются не в другие страны Шенгенской зоны, а в государства за её пределами, заявили в посольстве Суоми в Москве. Это же подтвердила ранее пограничная служба республики, - сообщает сегодня «Фонтанка.ру».

«Вы можете путешествовать транзитом через Финляндию только напрямую в страну, не входящую в Шенгенскую зону», — ответило посольство на вопрос корреспондента «Фонтанки».

То есть заключает издание, можно отправиться через аэропорт Хельсинки в США, Великобританию, Канаду, Японию, Хорватию, Кипр, Болгарию, Сербию, Румынию, Турцию или Египет с Таиландом.

«Транзит в третьи страны разрешен в том случае, если въезд в третью страну является гарантированным и у путешественника имеется план немедленного транзита», — говорится в разъяснениях пограничной службы.

При этом у россиян должны быть необходимые проездные документы для путешествия в третью страну и действующая шенгенская виза.«Вы должны иметь возможность подтвердить цель въезда — транзита при пограничном контроле», — уточнили в посольстве. То есть предъявить билеты, показать визы или другие разрешения для посещения этих стран, если они требуются.

Важно, что двойной транзит не допускается — нельзя из Финляндии для начала поехать в другую страну Шенгена. Улетать и пересекать границу Шенгенской зоны надо именно из Суоми.

«Вы не можете путешествовать через Финляндию в другую страну Шенгенского соглашения и оттуда в страну, не входящую в Шенгенскую зону», — отметили дипломаты.

В пограничной службе на вопросы корреспондента «Фонтанки» пока не ответили, но из разъяснений, которые получили другие россияне, понятно, что в Финляндии задерживаться нельзя: рейс должен вылететь не позднее утра следующего дня после прибытия в Финляндию.

С возвратом через Суоми в Россию проще. Россиянам можно въехать в Финляндию из других стран Шенгена по земле или воздуху или прибыть самолетом из других стран, с условием, что они как можно скорее проследуют через границу в Россию.

/TOURBUS.RU