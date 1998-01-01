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AZUR air начнет рейсы из Петербурга на Шри-Ланку/ "Россия" запустит дополнительные рейсы из Сочи в Дубай/ Iraqi Airways планирует начать полеты в Минводы

AZUR air начнет рейсы из Петербурга на Шри-Ланку

Авиакомпания AZUR air с 3 ноября начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Петербурга в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Рейсы будут осуществляться с частотой один раз в 10-11 дней на Boeing 767-300ER.

AZUR air в марте 2020 года приостановила полеты на Шри-Ланку по причине массовых ограничений международных полетов из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, авиакомпания "Аэрофлот" 9 октября возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо.

"Россия" запустит дополнительные рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября запустит дополнительные рейсы из Сочи в Дубай. В дополнение к имеющимся рейсам в аэропорт Дубай (код — DXB), которые выполняются четыре раза в неделю, начнутся полеты в аэропорт Аль-Мактум (DWC), сообщила компания. Они будут выполняться ежедневно на российских самолетах Superjet 100.

Развивать международную программу полетов из Сочи "Россия" начала в апреле этого года. Рейсы из Сочи выполняются на Superjet 100: эти самолеты, в соответствии с рекомендациями Росавиации, не подвержены риску быть арестованными за рубежом, в отличие от арендованных у западных лизингодателей Boeing и Airbus.

В парке "России" сейчас 130 самолетов, из них 73 — Superjet 100.

Iraqi Airways планирует начать полеты в Минводы

Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край), входящий в холдинг "Новапорт", и иракский национальный авиаперевозчик Iraqi Airways подписали соглашение, позволяющее авиакомпании расширить присутствие на рынке воздушных перевозок Северного Кавказа и Ближнего Востока.

В ходе церемонии подписания, которая прошла в рамках международного форума "Северный Кавказ в меняющемся мире" в четверг в Железноводске, было отмечено, что в планах иракской авиакомпании — развивать авиасообщение между Югом России и регионом Ближнего Востока, обеспечивать регулярное и чартерное сообщение по туристическим направлениям.

"Соглашение предусматривает начало работы по запуску рейсов Iraqi Airways. От начала работы до запуска рейсов проходит, как правило, до одного года и далее. То есть мы должны проанализировать маршрут, его доходность, притяжение пассажиров, и далее уже запускать рейс", — сказала журналистам коммерческий директор аэропорта Ангелина Евдокимова.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.