Ростуризм: Карты Troy россиянам пока что недоступны

Турецкая платежная система Troy рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок российскими туристами в Турции, однако в настоящее время оформить банковскую карту россияне пока не могут, сообщила cегодня пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

"В связи с многочисленными сообщениями в СМИ хочу прояснить ситуацию с турецкими картами Troy. Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции.

Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", — написала она в телеграм-канале.

Как отметила г-жа Догузова, в текущих условиях наиболее простым способом оплаты покупок в Турции для российских туристов пока являются наличные.

"Российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в Турцию в пунктах обмена в аэропорту или в городе. Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", — добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что на территории Турции российские туристы могут оформить карту платежной системы Troy, чтобы расплачиваться за услуги и товары на территории страны. Эту платежную систему России предложила Турция в качестве альтернативы картам "Мир".

До сентября 2022 года в Турции можно было расплачиваться картой "Мир", а также снимать наличные в терминалах пяти турецких банков. Позже об отказе от работы с российской платежной системой заявили сначала частные банки IsBank и DenizBank, а 27 сентября к ним присоединились три государственных — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Таким образом в Турции больше не осталось банков, которые принимают российские карты "Мир".

Troy — национальная платежная система Турции, работающая с 2016 года. По данным на март 2022 года, в обращении находится более 12 млн карт Troy.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

/TOURBUS.RU