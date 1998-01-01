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Куба побывает на Юге России

С 17 по 21 октября традиционное кубинское роуд-шоу Cuba Unica пройдет в Волгогораде, Ростове, Краснодаре и Сочи

В понедельник 17 октября стартует традиционное ежегодное роуд-шоу Кубы. Это уже девятое по счету роуд-шоу, проводимое Министерством туризма Республики Куба. В этот раз оно пройдёт на Юге России.

Мероприятия роуд-шоу объединят четыре города Юга России - Волгоград (17 октября), Ростов-на-Дону (18 октября), Краснодар (20 октября) и Сочи (21 октября).

Делегация кубинских участников объединит представителей ведущих туроператоров и гостиничных сетей. Ее возглавит, как и в прошлые годы, советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.

В этом году роуд-шоу проходит под новым именем Cuba Unica. Кампания по продвижению кубинского направления под названием UNICA стартовала в Москве 15 сентября.

Как отмечает Хуан Карлос Эскалона, «на Карибах природа, пляжи и отели могут быть одинаковыми или похожими, но кубинцы действительно уникальные люди. И это то, что сразу же привлекает внимание туристов, посещающих остров».

С 3 октября Куба вновь принимает российские чартеры на Варадеро и Кайо-Коко. По прогнозу Хуана Карлоса Эскалона по итогам года турпоток россиян на остров Свободы должен превысить отметку 60 тысяч.

В рамках Cuba Unica в каждом городе пройдут презентации всех участников и воркшоп, а завершать мероприятия традиционно будут лотерея для гостей и фуршет.

С кубинской стороны участниками роуд-шоу станут: Министерство туризма Кубы, туроператоры Havanatur, Pegas Touristik, «Квинта Тур», а также представители групп отелей Barcelo Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels Cuba и Blue Diamond Hotels & Resorts.

Ожидается, что в ходе мероприятий на следующей неделе будет проведено около 40 презентаций, сотни деловых встреч и в них примут участие около трёхсот представителей турбизнеса Юга России.

Для участия в Cuba Unica необходима регистрация.