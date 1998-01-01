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В Арбитражный суд подано заявление о банкротстве ICS Travel Group

Руководители компании утверждают, что туроператор продолжает работать в обычном режиме и продолжает отправлять на отдых туристов

Заявление о банкротстве ООО ТК «Интерконтакт-Сервис» (управляет туроператором ICS Travel Group) было подано двумя физическими лицами в Арбитражный суд города Москвы, - сообщает АТОР.

Представители компании отмечают, что внимательно изучают сложившуюся ситуацию и намерены решать ее в рабочем режиме, в рамках правового поля.

«История с получением искового заявления от клиентов является стандартной для многих туроператоров, которые за последние 2,5 года столкнулись с кризисной ситуацией в выездном туризме из-за ковидных ограничений и антироссийских санкций.

Не избежал такой практики и туроператор ICS Travel Group», – заявила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

Однако специалист отмечает, что на данный момент компания работает в штатном режиме и ежедневно отправляет туристов на отдых по доступным направлениям. «Например, только сегодня вылетело более 100 туристов на Шри-Ланку, в Турцию и ОАЭ», – говорит г-жа Волканова.

ICS Travel Group строит дальнейшие планы по развитию компании и намерен укреплять свои позиции на рынке по формированию GDS продукта, совершенствуя собственный софт по «технологии без доплат». В планах также запуск новых сервисов, например, FIT, - отметила руководитель туркомпании.

Генеральный директор компании Дмитрий Шевченко в свою очередь разъяснил в СМИ, что в Арбитражный суд обратились двое туристов, чей отдых не состоялся из-за событий в Украине. Ранее они выиграли обычный суд, но вместо взыскания в рамках исполнительного производства решили перевести разбирательство в Арбитраж. Почему это было сделано, Дмитрию Шевченко неизвестно. По его словам, деньги, около 395 тыс. руб., туристы в любом случае получили бы, ведь компания продолжает работать.

Опрошенные АТОР юристы подтверждают, что многие компании из различных отраслей сталкиваются с судебными исками и злоупотреблением правом со стороны потребителей и клиентов и выражают сомнение, что суд удовлетворит иск – практика демонстрирует, что в основном в подобных случаях не доходит до возбуждения дела о банкротстве.

/TOURBUS.RU