Турция введет налог на проживание в отелях

Закон, отложенный ранее на два года, вступит в силу с первого января 2023 года

В Турции 1 января 2023 года вступит в силу новый закон, согласно которому будет взиматься налог на проживание в отелях, гостевых домах и других туристических объектах размещения, сообщает телеканал TGRT Haber.

"Действие этого закона было отложено два года назад, однако в преддверии его вступления с января 2023 года налоговое управление подготовило проект коммюнике, содержащий детали документа.

Так, с 1 января в отелях, мотелях, гостевых домах, дачных поселках, пансионатах, апарт-отелях, термальных курортах, кемпингах будет взиматься сбор в размере 2% от стоимости всех услуг. Президент Турции будет иметь право уменьшить или увеличить ставку налога в этих пределах", — цитирует телеканал «Интерфакс».

Отмечается, что механизм взимания налога пока не определен. Организованные туристы, вероятно, будут его оплачивать при покупке тура, а самостоятельные путешественники платить при выселении из гостиницы.

Также налог может взиматься с самих отельеров, членов их семей и партнеров, которые бесплатно пользуются услугами размещения и отдыха. Работающий и проживающий на территории отеля персонал платить сбор не будет.

"Услуги, предлагаемые в средстве размещения, которые продаются вместе с ночевкой, облагаются налогом на проживание. Сюда входят еда, напитки, мероприятия, развлекательные услуги и использование бассейнов, спортивных, термальных и аналогичных зон, предлагаемых в отеле, а также все концепции – BB, HB, FB, "все включено", "ультра все включено", — пишет TGRT Haber.

Как уточняет портал, за услуги, оказанные за пределами объекта размещения, например, трансфер, экскурсии, сопровождение, выставляется отдельный счет без применения налога.

Если стоимость рассчитывается в иностранной валюте, то для определения размера сбора она будет конвертирована в турецкие лиры по курсу Центрального банка Турции, действующему на дату налогооблагаемого события, то есть день окончания проживания в отеле.

/TOURBUS.RU