Мьянма надеется уже в этом году запустить чартеры в Россию

Прямое авиасообщение с Москвой планируется осуществлять из Янгона с технической остановкой в Новосибирске

Мьянма ведёт переговоры с Россией об установлении прямого авиасообщения, рассчитывает запустить чартерные и грузовые рейсы из бывшей столицы страны Янгона (Рангуна) в Москву через Новосибирск до конца года, заявил РИА «Новости» посол страны Лвин У.

"Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией. «Мьянманские авиалинии» могут совершать рейсы из Янгона в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго.

Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов, мы надеемся запустить их до конца года", - сказал посол.

Российский посол в Мьянме Николай Листопадов ранее отмечал, что это очень интересная в туристическом отношении страна, с введением прямого авиасообщения количество поездок из РФ увеличится в десятки раз, кроме того, с июля в Мьянме введен безвизовый режим для россиян

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У также заявлял РИА «Новости», что Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир".

Напомним, что Мьянма (бывшая Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население составляет более 60 млн человек, большинство из них – буддисты. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими храмами и интересной природой.

До пандемии, в 2018 году в Мьянме побывало более 3,5 млн иностранных туристов. В первом квартале 2019 года турпоток составил 1,5 млн прибытий, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего страну посещали туристы из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии, США и Франции.

Ранее Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, отмечал в интервью нашему порталу: «Мьянма – довольно популярное направление, туда едут как индивидуальные туристы на продолжительный отдых, так и туристы из Таиланда на пару дней.

Стоит отметить, что стоимость тура в Мьянму может доходить до 6 тыс. долларов, у нас в компании туры в Мьянму делаются под запросы клиентов и носят характер "супер-VIP».

В свою очередь, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, в беседе с нами отмечала: «Сезон в стране, благоприятный для путешествий, - это октябрь-март. Путешествие в эту страну выбирают люди, увлеченные желанием увидеть что-то новое, неизвестное».

/TOURBUS.RU