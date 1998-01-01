Получить болгарскую мультивизу стало сложнее

Для получения болгарской мультивизы, по которой можно въехать также в Хорватию и на Кипр, теперь требуется «визовая история»

По неофициальной информации АТОР, которую подтверждают туроператоры, с 6 октября консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербург изменили условия выдачи мультивиз. Теперь для их оформления необходима или ранее выданная болгарская или шенгенская виза в действующем или закончившемся загранпаспорте.

При отсутствии ранее выданных болгарских или шенгенских виз российским заявителям будет оформляться однократная краткосрочная виза, по которой можно будет въехать только в Болгарию, или двукратная краткосрочная виза, по которой, кроме Болгарии, можно будет въехать в Румынию, Хорватию и на Кипр, но только один раз во время срока действия визы.

Как добавляет АТОР, мультивиза в Болгарию, которая оформляется чаще всего на один год, также дает право въезда в Румынию, Хорватию и на Кипр и нахождения в этих странах до 180 дней в году.

При этом никаких официальных сообщений на сайте посольства или консульства Болгарии, а также на сайте визовых центров Болгарии в РФ о новых условиях для получения мультивиз в Болгарию нет.

По сведениям туроператоров, они также не получали официальных уведомлений от болгарской дипмиссии. Однако информацию о том, на каких новых условиях теперь можно претендовать на получение болгарской мультивизы, заявителям озвучивают при подаче документов в визовом центре Болгарии.

В неофициальных комментариях туроператоры сообщают, что и прежде, если в визовой истории заявителя были визы в Болгарию, человеку оформляли болгарскую мультивизу на 1 год, если был шенген – то на полгода. В «пустой» паспорт (т.е. в паспорт без шенгенских или виз стран ЕС) ставили только однократные визы – под сроки поездки.

Затем, когда были отменены пандемийные ограничения на поездки в Болгарию, ситуация стала более лояльной и привязка к прошлым визам не была такой строгой.

По мнению участников туррынка, новое усложнение правил для получения мультивиз в Болгарию связано как с общей политикой ЕС, так и стремлением отдельных россиян через мультивизу Болгарии попасть на Кипр. «Не секрет, что часть заявителей стремилась получить болгарскую мультивизу с целью дальнейшей поездки на Кипр», — говорит источник.

Добавим, что, как и Болгария, Кипр с октября также требует копии виз, выданных ранее странами Шенгенского соглашения, а также Болгарией, Румынией и Хорватией за последние три года.

Как поясняют эксперты, обновленные правила получения виз Кипра и Болгарии обусловлены стремлением этих стран противодействовать нелегальной миграции.

«Кипр и Болгария открыты для российских туристов, но в текущих условиях эти европейские страны хотят быть уверены, что россияне запрашивают визы именно для туристических поездок, а не для долгосрочного пребывания или потенциальной иммиграции», — заявили в одной из туристических компаний.

/TOURBUS.RU