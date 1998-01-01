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График движения аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится с 15 октября/ FlyOne Armenia будет летать из Еревана в Екатеринбург/ Топ-менеджер корпорации "Иркут" стал техническим директором «Аэрофлота»

График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 15 октября

График движения некоторых аэроэкспрессов на участке Лобня — аэропорт "Шереметьево" Савеловского направлении Московской железной дороги изменится во второй половине октября в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД в четверг.

В пресс-службе отметили, что технологические "окна" назначены с 23:10 до 5:10 в 15-20, 23-27, 30-31 числах октября. Работы будут проводиться одновременно на двух главных путях, из-за чего некоторые поезда на раннее утро и поздний вечер выведут из расписания.

Модернизация позволит в перспективе запустить аэроэкспрессы от Москвы к Северному терминалу по прямому маршруту, благодаря чему пассажиры сэкономят время в пути.

В компании напомнили, что на время работ добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

FlyOne Armenia будет летать из Еревана в Екатеринбург

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia 19 октября откроет полетную программу из Еревана в Екатеринбург, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". Отмечается, что ранее авиаперевозчик полеты в екатеринбургский аэропорт не осуществлял.

Рейсы по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван будут выполняться на лайнерах A319 дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

По информации пресс-службы "Кольцово", Ереван является востребованным направлением полетов из Екатеринбурга. В настоящее время в столицу Армении выполняется 7 рейсов в неделю силами двух авиакомпаний.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne.

Топ-менеджер корпорации "Иркут" стал техническим директором «Аэрофлота»

Топ-менеджер ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") Алексей Михалик назначен на пост замгендиректора — технического директора "Аэрофлота", сообщила пресс-служба авиакомпании.

В "Иркуте" Михалик занимал должность операционного директора службы по поддержке заказчиков гражданской авиатехники.

"На новом посту Алексей Михалик сосредоточится на повышении эффективности технического обслуживания и ремонта самолетов авиакомпаний группы, импортозамещении, подготовке к вводу в строй и, в дальнейшем, бесперебойной эксплуатации новой отечественной авиатехники, которая будет поступать в авиакомпании группы в рамках подписанного соглашения с ОАК", — сказано в сообщении. Игорь Парахин, ранее занимавший должность технического директора "Аэрофлота", назначен замгендиректора по развитию "А-Техникс" — "дочки" авиакомпании, занимающейся ремонтом и техобслуживанием самолетов. "Иркут" является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21. Филиал корпорации "Региональные самолеты" выпускает пассажирские Superjet 100. На конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% — Superjet 100. В сентябре группа подписала соглашение о поставке до 2030 года 339 отечественных самолетов: 210 МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

/TOURBUS.RU