«Интурист»: цены растут, туристы отказываются от отдыха

Спрос на путешествия по России на осень и зиму заметно снизился в конце сентября, но стабилизации продаж следует ожидать в конце октября — начале ноября, считает директор департамента внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергей Стребков, которого цитирует «Интерфакс».

«Спрос снизился в конце сентября, в районе 40%. Кешбэк мог бы простимулировать продажи, но акция в этом году закончилась, и мы будем ждать ее в 2023. На мой взгляд, стабилизации продаж пока еще не произошло, ее стоит ожидать ближе к концу октября-началу ноября. В последнее время из-за сложной внешнеполитической и внутриэкономической ситуации период, когда клиент совершает покупку отдыха, сократился до 10-14 дней.

Поэтому я думаю, что основную активизацию мы увидим к концу октября-началу ноября», — рассказал он в эфире онлайн-проекта «Знай наше».

Как отметил г-н Стребков, из-за экономической ситуации наблюдается снижение покупательной способности россиян, что отражается и на покупке туров. «Цены незаметно, но достаточно ощутимо растут. И зимний отдых - этот тот вид отдыха, от которого конечный потребитель может отказаться.

От пляжных направлений один раз в год каждая семья или большая часть семей с определенным доходом не отказываются, а вот с зимним отдыхом есть такой момент», — пояснил он.

Эксперт также уточнил, что некоторые отели заметно повышают цены на зимний отдых в этом году. «Отели, которые находятся в доминирующем положении, например, в Краснодарском крае слишком завышают цены, и в будущем это может негативно сказаться.

Сейчас те, кто хотят поехать на горнолыжные курорты, заплатят и поедут. Но в будущем они могут переориентироваться на заграницу», — пояснил г-н Стребков.

«Мы понимаем, что Европа, скорее всего, будет закрыта и в 2023 году, но среди азиатских стран выбор есть. Поэтому нужно прорабатывать вопрос повышения качества внутреннего туризма, чтобы получить возвратных туристов», — заключил эксперт.

/TOURBUS.RU