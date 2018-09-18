|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 октября
«Интурист»: цены растут, туристы отказываются от отдыха
Топ-менеджер «Интуриста» прогнозирует, что продажи туров стабилизируются к ноябрю
Спрос на путешествия по России на осень и зиму заметно снизился в конце сентября, но стабилизации продаж следует ожидать в конце октября — начале ноября, считает директор департамента внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергей Стребков, которого цитирует «Интерфакс».
«Спрос снизился в конце сентября, в районе 40%. Кешбэк мог бы простимулировать продажи, но акция в этом году закончилась, и мы будем ждать ее в 2023. На мой взгляд, стабилизации продаж пока еще не произошло, ее стоит ожидать ближе к концу октября-началу ноября. В последнее время из-за сложной внешнеполитической и внутриэкономической ситуации период, когда клиент совершает покупку отдыха, сократился до 10-14 дней.
Поэтому я думаю, что основную активизацию мы увидим к концу октября-началу ноября», — рассказал он в эфире онлайн-проекта «Знай наше».
Как отметил г-н Стребков, из-за экономической ситуации наблюдается снижение покупательной способности россиян, что отражается и на покупке туров. «Цены незаметно, но достаточно ощутимо растут. И зимний отдых - этот тот вид отдыха, от которого конечный потребитель может отказаться.
От пляжных направлений один раз в год каждая семья или большая часть семей с определенным доходом не отказываются, а вот с зимним отдыхом есть такой момент», — пояснил он.
Эксперт также уточнил, что некоторые отели заметно повышают цены на зимний отдых в этом году. «Отели, которые находятся в доминирующем положении, например, в Краснодарском крае слишком завышают цены, и в будущем это может негативно сказаться.
Сейчас те, кто хотят поехать на горнолыжные курорты, заплатят и поедут. Но в будущем они могут переориентироваться на заграницу», — пояснил г-н Стребков.
«Мы понимаем, что Европа, скорее всего, будет закрыта и в 2023 году, но среди азиатских стран выбор есть. Поэтому нужно прорабатывать вопрос повышения качества внутреннего туризма, чтобы получить возвратных туристов», — заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72