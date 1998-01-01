Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами

Запрет на пересечение границы, в том числе через аэропорт Праги, вступит в силу уже 25 октября

Чехия с 25 октября запретит въезд в республику россиян, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы. Об этом сообщил в среду журналистам по итогам заседания правительства страны министр иностранных дел Ян Липавский, которого цитирует ТАСС.

"С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в мероприятиях культуры и спорта, - отметил он.

- Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на международный аэропорт в Праге".

Министр напомнил, что такие меры по отношению к гражданам РФ на фоне событий на Украине уже приняли Финляндия, Польша и балтийские страны. Принятые в отношении россиян меры являются, как сказал Липавский, "четким сигналом" для руководства РФ. Правительство приняло решение о запрете въезда в республику граждан РФ по краткосрочным шенгенским визам единогласно

По данным МИД Чехии, ежедневно через международный аэропорт в Праге в страну прибывают до 200 граждан России.





Напомним, что 29 сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими .В то же время власти страны оставили возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также для посещения близких родственников. Под близкими родственниками подразумеваются, в частности, дети, родители, бабушки и дедушки.

В особую группу были выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции.

Финляндия оставлась единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие части Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали приток российских туристов 19 сентября. В этих странах власти заявили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности.

В российском МИДе, комментируя их решение, заявили, что «Евросоюз продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира».

/TOURBUS.RU