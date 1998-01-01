Петербург представил возможности гастротуризма на фестивале GastroAfyon в Турции

Петербург, как обладатель почетного статуса креативного города ЮНЕСКО, принял участие в международном фестивале вкуса и туризма GastroAfyon, который прошел в Турции с 7 по 9 октября. В этом году фестиваль был посвящен празднованию вхождения в число таких городов, в номинации «Гастрономия», турецкого Афьонкарахисара, - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы.

Уникальные кулинарные традиции Северной столицы России гостям мероприятия представила делегация Конгрессно-выставочного бюро при Комитете по развитию туризма Санкт Петербурга.

Фестиваль привлек более 35 тыс. человек, как представителей профессионального сообщества, так и жителей, и гостей города. Встречу посетили делегации креативных городов в сфере гастрономии из сети ЮНЕСКО: Санкт Петербург (Россия), Ленкорань (Азербайджан), Кучинь (Малайзия), Хайдерабад (Индия), Дения и Бургос (Испания), Парма, Бергамо и Альба (Италия), Бурайда (Саудовская Аравия), Остерлунд (Швеция) и Санта –Мария-да-Фьера (Португалия).

Также участвовали шеф-повара из других стран: ОАЭ, Алжира, Индонезии, Македонии, Болгарии, Шри-Ланки, Узбекистана, Египта, Киргистана, Великобритании, Казахстана, Канады, Марокко, Дании, Венгрии, Румынии, Сенегала, Австрии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины, Чехии.

Помимо презентации в ходе фестиваля была проведена серия деловых встреч. С делегацией г. Дакар представители Петербурга обсудили перспективы сотрудничества, проведения совместных проектов и участия в мероприятиях, проводимых в Санкт Петербурге и Дакаре. Коллеги также поделились опытом в части сотрудничества с Ассоциацией Сеть Креативных городов ЮНЕСКО. Дакар является членом Ассоциации в номинации «Медиаискусство».

В Санкт Петербург на мероприятия посвященные гастрономии была приглашена делегация правительства г. Афьонкарахисар и Ассоциации Турецких туристических агентств.

Отметим, что сегодня в Петербурге насчитывается 8471 заведение общепита и многие из них получили мировое признание. Развитие гастрономического бренда - одно из приоритетных направлений туризма, которое активно развивает Комитета с тем, чтобы расширить туристские предложения Северной столицы, в том числе в рамках концепции «Новой культурной и туристской географии».

С 2021 года Петербург носит почетный статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия». Участие в «Сети творческих городов» ЮНЕСКО является свидетельством высокого экспертного потенциала города в соответствующей номинации, что существенно повышает его узнаваемость на международном уровне и способствует развитию туризма.

Помимо Петербурга в «Сеть творческих городов» входят такие российские города, как Ульяновск («Город литературы» с 2015 года), Казань («Город музыки» с 2019 года), Каргополь («Город ремёсел и народного творчества» с 2019 года).

/TOURBUS.RU