«ИрАэро» не сможет полететь в Таиланд и Вьетнам из Сибири

Как сообщает АТОР, авиакомпании «ИрАэро» не получила разрешения профильной межведомственной комиссии на выполнение рейсов во Вьетнам (Ханой) и в Таиланд (Пхукет) из Иркутска. Причина отказа – низкий объем перевозок на внутрироссийских рейсах.

Потенциально рейсами на курортных направлениях могли бы воспользоваться более 14 тыс. пассажиров за осенне-зимний период: авиакомпания заявлялась на выполнение трех рейсов в неделю на каждом маршруте на самолете SuperJet-100.

Однако начиная с июля для получения допусков к международным направлениям авиакомпаниям нужно увеличивать количество пассажиров, перевозимых внутри России. Требование объясняется необходимостью в совокупности обеспечить пассажиропоток не менее 100 млн человек на внутренних рейсах.

Несмотря на то, что само по себе наличие допусков не является гарантией выполнения полетов по тому или иному направлению, планы организовать рейсы в Таиланд в данном случае выглядят довольно реалистично: на прошлой неделе рейсы из Иркутска в Бангкок заявила авиакомпания S7. Также в Таиланд из Москвы летает «Аэрофлот».

По информации АТОР, перспективы авиасообщения с Вьетнамом пока более туманны, и в авиационных кругах говорят, пока власти этой страны все равно не согласовали прием российских рейсов.

Но, во-первых, авиакомпания «ИрАэро» хотела летать на наименее подверженных санкциям самолетах SSJ-100, во-вторых, отказ страны принимать самолеты из России и отказ российских авиационных властей их выпускать – это, все-таки, две разные причины.

«ИрАэро» ранее предпринимала попытки организовать рейсы в Сеул и с разрешениями не было проблем с российской стороны. Но их не пустили власти Южной Кореи.

Кроме того, авиационные специалисты отмечают, что зависимость от внутрироссийских перевозок все же не в каждом случае является фактором, ограничивающим допуск на международные линии.

Так, подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings в начале сентября получила 23 допуска (в Катар, Иран, Казахстан, Китай, Узбекистан) и продлила 30 из ранее имеющихся несмотря на сокращение объема перевозок внутри страны. Отказано перевозчику было только в допуске к полетам из Нальчика в Стамбул.

Тем временем, эксперты туристического рынка по-прежнему отмечают недостаток зарубежной перевозки, а классический путь туриста из Сибири в Юго-Восточную Азиюсейчас очень дорог в связи с отсутствием нужного количества рейсов.

/TOURBUS.RU