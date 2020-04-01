Нижний Новгород стал новой «столицей детского туризма России»

Около 10 млн детей отдохнут в России по итогам 2022 года, 1,5 млн воспользуются программами поддержки детского туризма, реализуемых Ростуризмом, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«Всего, по нашим оценкам, в этом году в стране отдохнет порядка 10 млн детей. Мероприятиями поддержки детского туризма, которые реализует Ростуризм, воспользуется порядка полутора миллионов детей. Мы будем расширять перечень активностей и программ детского отдыха, чтобы как можно больше детей открывало для себя многообразие и уникальность России», — цитирует пресс-служба Ростуризма ее выступление на открытии проекта «Нижний Новгород — столица детского туризма России 2022-2023».

Как пояснили в ведомстве, суть проекта «Столица детского туризма России» — в том, что каждый год на карте России появляется новая столица детского туризма – город, который выбирается Ростуризмом на конкурсной основе.

«Далее команда Ростуризма вместе с регионом-победителем создает новые детские маршруты, новые форматы семейного отдыха, обустраивается удобная для детей городская среда, организуются интересные события и мероприятия, создается детский штаб по развитию туризма в столице. Благодаря проекту объединяются туристический бизнес, места отдыха и объекты показа, региональные власти, учреждения образования и культуры, чтобы в итоге сформировать новые актуальные форматы для детей», — говорится в сообщении.

В этом году на период до 1 июня 2023 столицей детского туризма стал Нижний Новгород, где, как считают в Ростуризме, уже многое сделано для семейного отдыха с детьми: комфортная городская среда, интересные маршруты, современные креативные пространства – и все это нужно «упаковать» под запросы детей, адаптировать подачу информации и предложение, включить больше детских туристических аттракций. "Ключевая задача программы – создать сеть городов и регионов, специализирующихся на комфортной среде для туризма и отдыха с детьми", — подчеркнули в туристическом ведомстве.

/TOURBUS.RU