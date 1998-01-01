Fun&Sun и «Интурист» рассказали о предстоящих российских зимних программах

Туроператоры Fun&Sun и «Интурист» рассказали о направлениях, которые будут доступны для российских туристов на блоках мест или чартерах в зимнем сезоне 2022-2023.

«Спрос из регионов на зимние программы есть, он только начинает раскачиваться, есть ярко выраженный спрос на Новый год. Пока еще в сезон не так много бронирований, но мы понимаем уже на своем опыте динамику продаж, глубину продаж и когда будут проходить активные продажи», — сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов в эфире онлайн-проекта «Знай наше», - сообщает «Интерфакс».

В предстоящем зимнем сезоне в компании запланировали чартерные программы из Москвы в Бурятию на Байкал (с 11 февраля по 26 марта 2023 года), из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга – на горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе (с 4 декабря по 26 марта). Чартеры реализуются при поддержке Ростуризма и региональных органов власти.

«Для нас это уже третий сезон на Шерегеше, и мы с каждым годом увеличиваем количество самолетов, которые летают туда. Мы начинали только из Москвы, а теперь летаем и из Петербурга и Екатеринбурга. Полетная программа раньше была только с Нового года, а сейчас с 4 декабря. Сезон катания там начинается с середины ноября. Но для москвичей, мне кажется, пока рановато кататься на лыжах. А декабрь для этого подходящее время», — пояснил он.

Г-н Рубцов отметил, что на Шерегеше традиционно существует проблема с наземным обслуживанием, дефицитом объектов размещения. «Понимая, что это наше стратегическое направление, мы развиваем его: увеличили номерной фонд, также появятся собственный отель под концепцией FUN&SUN SKI», — уточнил он.

Также туроператор планирует несколько новогодних полетных программ из Москвы с экскурсионными турами в Дагестан, на Алтай, в Карелию и Казань (с 30 декабря по 8 января), и из Санкт-Петербурга в Казань (с 30 декабря по 8 января).

Стоимость туров на Новый год варьируется от 21 тыс. рублей до 43,8 тыс. рублей на человека при двухместном размещении, причем туры в Дагестан обойдутся дороже других.

«Дагестан хорошо «раскрутился», особенно этим летом. И мы летали практически все лето, с начала июля. Хочу отметить, что часть цен на туры в этот регион отражает и спрос, который существует на рынке. Цены достаточно динамичные, и при хорошей динамике продаж растут.

На сегодняшний день в Дагестане есть повышенный спрос, поэтому ценовая политика адаптирована под него», — пояснил г-н Рубцов.

Эксперт добавил, что в цене важно обращать внимание и на набор услуг, потому что для путешествий в Дагестан туристы изначально выбирают пакеты с большим набором экскурсионных программ.

В свою очередь, директор департамента внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергей Стребков рассказал, что этой зимой компания запланировала новогодние железнодорожные экспрессы из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг.

«Два выезда из Москвы до Котласа, один напрямую в Великий Устюг и выезд их Петербурга в Котлас», — уточнил он.

Также туристам будут доступны туры на регулярных рейсах на горнолыжные курорты Красной Поляны с размещением как в горном, так и прибрежном кластере, Золотое кольцо, экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург, Мурманск, Вологду, Кострому, Камчатку.

«По поводу блоков мест и чартерной программы мы смотрим, в каком состоянии авиаотрасль будет у нас на следующий год. Потому что все мы понимаем, что есть вопросы по запчастям, по самолетам, по страхованию. Эти вопросы до сих пор не сняты, и мы видим, как это сказывается на стоимости авиаперевозки. Она растет», — пояснил он.

Он добавил, что, хотя программа субсидирования чартеров от Ростуризма дает возможность снизить цены для туристов, но «к сожалению, тарифы на чартерные и блочные программы существенно разнятся с теми ценами, которые действуют на регулярной авиаперевозке».

/TOURBUS.RU