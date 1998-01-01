Новости Туристический форум «Интурмаркет. Осень» открылся в Ялте Межрегиональный форум-выставка проходит в гибридном формате, объединив офлайн-площадку с онлайн-трансляцией

Сегодня в Ялте начинает работать межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Осень». Он проходит в гибридном формате, объединив офлайн-площадку с онлайн-трансляцией. На форуме собрались представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные отраслевые спикеры, - сообщили нам организаторы мероприятия. В ходе деловой программы особое внимание будет уделено обсуждению перспективных на данный момент направлений туризма в России. Представители регионов поделятся своим опытом повышения туристической и инвестиционной привлекательности путем развития промышленного, молодежного и других видов туризма. В частности, в ходе пленарного заседания «Туризм нового времени: что изменится и что сохранится» речь пойдет об изменениях в индустрии гостеприимства в России в условиях текущей геополитической ситуации. Также эксперты обсудят инструменты формирования качественной туристической городской среды, повышение качества услуг через совершенствование законодательства в классификации гостиниц, а также новые правила оказания услуг экскурсоводами и гидами. В разговоре примут участие 60 экспертов, зарегистрировалось более 5 тысяч представителей отрасли из 30 регионов. Интерес к дискуссиям проявили министры туризма регионов, главы курортных городов, туроператоры, руководители средств размещения. Для знакомства с санаторно-курортным и туристическим потенциалом по приглашению министерства курортов и туризма Крыма на полуостров в информационный тур приехали турагенты из регионов РФ. Также впервые в Крыму пройдет региональный финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards с участием 52 проектов из 8 регионов. Параллельно с форумом пройдет всероссийская туристическая выставка, на которую приглашены регионы России, туроператоры и турагенты, отели, санатории, производители товаров и услуг и др.. «К форуму проявили интерес многие регионы России, запланированы встречи и соглашения о партнерстве. Наша цель – сделать «Интурмаркет. Осень» в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Мы представим хорошо упакованные турпродукты, ценовые предложения – сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на будущий год», – отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «Понятно, что сейчас у инвесторов есть сложности, и они пересматривают свои планы. Вместе с тем, у нас продолжает работу программа льготного кредитования. Крым и Севастополь, но в первую очередь Крым, широко представлен в этой мере поддержки. Сейчас на полуострове по программе льготного кредитования строятся объекты, в этом году и со следующего года еще добавится в общей сложности почти 5 тысяч номеров. Это современные новые качественные отели», — рассказала сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии форума «Интурмаркет. Осень». Как напомнила Зарина Догузова, в высокий сезон в Крыму не хватает качественных объектов размещения, а по этой программе инвесторы могут получать льготные кредиты под 5% годовых на 15 лет. Размер льготного кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд. Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования. Глава Ростуризма добавила, что по поручению правительства Крым также получит 1,6 млрд рублей на поддержку занятости предприятий индустрии туризма – гостиниц, санаториев, туроператоров, турагентов и гидов. «Я думаю, что в самое ближайшее время после соответствующих согласований нормативно-правовые акты будут приняты с тем, чтобы деньги уже поступили в субъекты РФ до последующего доведения их до субъектов туристической отрасли», — сказала Зарина Догузова. Кроме того, она отметила, что в регионе очень важно поддерживать спрос в межсезонье, поэтому Крым и Севастополь будут включены в максимальное количество программ продвижения, которые в ведомстве запускаются по линии нацпроекта по туризму. Суммарно Крым и Севастополь на 2022-2023 год получит почти 1,5 млрд рублей на грантовую поддержку по созданию модульных быстровозводимых гостиниц, на обустройство туристических центров городов, событийных мероприятий и инфраструктуры. /TOURBUS.RU

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