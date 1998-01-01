Зарина Догузова: Туроператоры сократили долг перед туристами в четыре раза

Туроператоры сократили долг перед туристами по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса и после 24 февраля, в четыре раза, до 10 млрд рублей, сообщила вчера Ростуризма Зарина Догузова.

«Сейчас долг составляет около 10 млрд на текущую дату. С начала года он сократился в четыре раза. Мы видим динамику: в последние месяцы он по миллиарду сокращался», — цитирует пресс-служба ведомства ее выступление на церемонии открытия проекта «Нижний Новгород – столица детского туризма России».

Как отметила Зарина Догузова, из оставшихся 10 млрд рублей долги по отмененным ковидным турам составили менее трех млрд. «Все остальное – санкционные долги, которые образовались в момент, когда началось санкционное давление на нашу страну. Мы рассчитываем, что большая часть этой суммы до конца этого года будет полностью закрыта», — сказала глава Ростуризма.

Она добавила, что в начале 2022 года долг составлял 40 млрд, а по данным на август снизился до 24 млрд рублей.

Ростуризм также сохраняет прогноз роста внутреннего турпотока и доходов туристической отрасли РФ по итогам 2022 года, сообщила вера Зарина Догузова.

«Мы наши прогнозы по итогам года по основным показателям не ухудшаем. А дальше будем смотреть. Даже если брать все основные показатели – обороты отрасли и так далее, они напрямую зависят от объемов туристического потока. Мы на текущий момент видим по сравнению с прошлым годом рост даже по итогам летнего сезона. Соответственно, пока показатели в деньгах мы рассчитываем тоже, что у нас будет рост по сравнению с показателями прошлого года», — цитирует пресс-служба ведомства ее выступление.

Как напоминает «Интерфакс», ранее в ведомстве прогнозировали, что 61 млн человек совершит путешествия по России в 2022 году, и это позволит вплотную приблизиться к показателю доковидного 2019 года – 65 млн человек. За летний сезон в России отдохнули 25 млн человек, это больше результата 2019 года.

По данным Ростуризма, в структуре турпотока после пандемии коронавируса резко выросла доля поездок с целью отдыха и сократилась доля деловых поездок.

/TOURBUS.RU