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11 октября
В Японии отменяются ограничения на въезд в страну индивидуальных туристов
До сегодняшнего дня в страну могли въезжать не более 50 тыс. человек в день, а туристы могли путешествовать только в составе тургрупп
В Японии с сегодняшнего дня перестает действовать ограничение на въезд в страну индивидуальных туристов, введенное для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство Kyodo.
Кроме того, у путешественников из стран, с которыми до пандемии у Японии было соглашение о безвизовом режиме, перестанут требовать визы.
В последние месяцы японские власти постепенно смягчали антикоронавирусные ограничения. До сегодняшнего дня в страну в день могли въезжать не более 50 тыс. человек, а туристы могли путешествовать только в составе туристических групп.
Кроме того, для жителей Японии, кроме Токио, вводится программа субсидирования внутреннего туризма. Японцы смогут получить на поездки до 11 000 иен ($76) на человека за ночь на срок до семи ночей.
Kyodo отмечает, что действовавшие в стране антикоронавирусные ограничения подвергались критике из-за их строгости и длительности, влияющих на экономику.
Прямого авиасообщения между Россией и Японией сейчас нет. Добраться до Японии с пересадкой можно, например, на рейсах «Эмирейтс». Билеты из Москвы в Токио и обратно обойдутся от 117 тыс. р. на человека.
Также рейсы есть у Turkish Airlines. Расценки выше – от 180 тыс. руб. за перелет из Москвы в Токио и обратно.
При этом в компании «Фудзи трэвел» ранее отмечали хорошие продажи летних туров в Японию, объемы выросли в полтора раза к доковидным показателям. В этом сезоне в туры по стране поехало много семей с детьми. «Обычно родителей к решению подталкивают подростки, увлекающиеся японской культурой, анимэ, да и взрослым интересна, например, традиционная чайная церемония. Было несколько заявок на туры, посвященные современному искусству Японии, – говорит коммерческий директор Елена Коханова. – Из-за обязательного сопровождения по всему маршруту от поездки отказались только те, кто привык путешествовать самостоятельно. А кто изначально собирался в организованный тур с гидом, планов не поменяли».
/TOURBUS.RU
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