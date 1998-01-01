Депутаты хотят «перевести» посадочные талоны

Как сообщила газета «КоммерсантЪ», в Минтранс поступило обращение депутата Госдумы Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах граждан» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где «вся важная информация изложена на английском языке». В депутатском запросе от 26 сентября говорится, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком». Депутат просит Минтранс обязать перевозчиков приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском языке.

К письму господин Коткин приложил копии собственных электронных билетов «Аэрофлота» за 2022 год, в которых единственная надпись на русском: «Счастливого пути».

Депутат заверил издание, что ему известно «большое количество примеров», когда перевозочные документы не оформляются по-русски, и это «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Минтранс просил авиаторов подготовить отзывы по вопросу.

Однако, в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском, так как там нет кириллицы, уточняют в Red Wings. Сам перевозчик выпускает свои посадочные и маршрутные талоны на русском, поскольку работает в отечественной системе «Леонардо», куда «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября. В то же время в Red Wings и Smartavia уточнили, что за подготовку макета посадочного талона в аэропортах отвечают сами аэропорты.

Все опрошенные газетой перевозчики уверяют, что никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей прочтения билетов. «Изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат»,— отметили в Smartavia, где охарактеризовали депутатскую идею «как весьма странную». В одной из авиакомпаний добавили, что полный отказ от англоязычных определений (например, вылета и прилета) и аббревиатур (коды аэропортов и перевозчиков по IATA) «лишен смысла с точки зрения пользовательского удобства и еще больше дистанцирует РФ от международного рынка авиаперевозок».

Рациональной необходимости в этом нет, подтверждает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Время вылета указывается по международным стандартам через двоеточие, и оно «интуитивно понятно, так же, как и дата вылета». В российских городах, где «в лучшем случае» один аэропорт, сложно перепутать место вылета, добавляет эксперт.

Единственное возможное разночтение касается, например, гейта / выхода (D25), который в билете теоретически можно перепутать с номером кресла (25D). Но зачастую авиакомпании вовсе не указывают выходы на посадку, уточняет г-н Зотов. «Необходимо приучать пассажиров к правилу проверять актуальность гейта до посадки на информационных табло»,— полагает он.

Отказ от международной символьной системы, считает эксперт, был бы «исключительно вреден» как для самих пассажиров, которые перестанут ориентироваться в международных билетах, так и для авиаотрасли, которой придется решать «искусственные бюрократические сложности»

АТОР сегодня также отмечает, что, судя по результатам онлайн-опроса читателей портала АТОР, «многочисленность жалоб» несколько преувеличена, а причины звучат надуманно. 86% опрошенных прекрасно понимают, что написано у них в проездных документах. А ровно три четверти участников экспресс-опроса (75%) не увидели проблемы ни в билетах, ни в посадочных.

При этом 13% действительно хотели бы видеть в этих документах информацию на русском языке. Но причина иная. Дело не в непонимании, а в самом принципе. Раз мы в России, то и писать нужно по-русски, ответили они.

/TOURBUS.RU