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11 октября
Один человек погиб и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом Lux Express

Автобус следовал из Петербурга в Ригу, среди пострадавших — жители Латвии, Германии и Петербурга


 

Один человек погиб и 20 пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе "Нарва" в Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

В свою очередь в комитете по здравоохранению Ленинградской области агентству уточнили, что двое пострадавших после осмотра остались в больнице.

 

Днем в понедельник на 105-м км трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По данным автобусного перевозчика Lux Express, ДТП произошло недалеко от деревни Гурлево. Автобус выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург — Рига. На борту находились 18 человек.

 

Три пассажира решили продолжить самостоятельно путь, компания предложила им места в автобусе из Нарвы. В Lux Express пообещали, что пассажиров, желающих продолжить поездку, доставят в Ригу с пересадкой в Таллине на автобусе рейса Санкт-Петербург — Таллин; тем, кто захочет вернуться в северную столицу также организуют трансфер.

В связи с аварией полиция и прокуратура Кингисеппа организовали проверки.

По информации местных СИИ, среди пострадавших граждане Латвии, Германии, а также жители Санкт-Петербурга.

 

Напомним, что сейчас россияне не могут посещать Латвию с туристическими целями, в том числе и с Шенгенскими визами, выданными другим государством. Тем не менее въезд разрешен некоторым категориям граждан РФ, которые также могут транзитом отправиться на отдых в третьи страны.

Среди них обладатели ВНЖ или их родственники, владельцы студенческих или рабочих виз, прибывающие по исключительным обстоятельствам и т. д. 

/TOURBUS.RU


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