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11 октября
Ноябрьские праздники наши туристы отметят в Петербурге, Аланье и Хургаде
Онлайн-сервис Travelata проанализировал результаты бронирования туров на праздничные дни в начале ноября
Предстоящие ноябрьские праздники россияне решили провести в основном на отечественных курортах. Именно туда приобрели туры 63% туристов, сообщили нам в онлайн-сервисе Travelata.ru. Средний чек для российских курортов составил на этот период чуть более 46 тыс. рублей.
На втором месте лидер прошлого года Турция. Туда отправятся всего 17% туристов, это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. В прошлом году эту страну выбрали для отдыха поздней осенью 40% отпускников.
Третье место второй год подряд занимает Египет. Но в 2021 году туда приобрели туры 20% отдыхающих, а в нынешнем – только 7%. На этом направлении за год довольно ощутимо выросли средние чеки – со 157 тыс. до 212 тыс. рублей.
Чуть меньше (6%) туристов собрались провести время в ОАЭ. Средний чек для этого направления составляет около 219 тыс. за тур. В прошлом году четвертое место занимала Доминикана, туда купили туры 7% от общего числа путешественников, и это стоило им столько же, сколько сегодня стоит отдых в ОАЭ, то есть 219 тыс. рублей.
Замыкает группу лидеров 2022 года Таиланд. Там собираются отдохнуть 3% россиян. Многие ждали полноценного открытия этого направления. Сейчас поездка туда в среднем будет стоить 212 тысяч рублей. В прошлом году пятое место занимал Кипр все с теми же 3%.
Несмотря на рост цен в этом году, общий средний чек на ноябрьские праздники составил почти 99 тыс. рублей. В прошлом, 2021 г., он был почти 114 тыс.
Самыми бюджетными поездками на ноябрьские праздники два года подряд становятся туры в Санкт-Петербург. В этом году один взрослый сможет провести три ночи в отеле 3* без питания всего за 6 885 рублей.
Чек купленного на Travelata.ru самого дорогого тура на ноябрьские праздники вырос по отношению к прошлому году более чем в полтора раза. Самые щедрые туристы проведут в египетском Шарм-эль-Шейхе втроем с двумя детьми восемь ночей за 712 282 рублей.
Россияне в этом году пересмотрели свое отношение к любимому виду отдыха – пляжному. Большинство выбрали на ноябрьские праздники познавательные туры. Только 34% туристов собираются лежать на солнце, а 66% будут прогуливаться и изучать музеи.
Самым популярным непляжным курортом стал Имеретинский, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Адлер. Также нашли своих поклонников Калининград и Сочи-Центр. Последний стал самым дорогим непляжным направлением. Наиболее бюджетными оказались поездки в Петербург.
Среди пляжных направлений в ноябре популярны Турция и Египет. Больше всего набрала Аланья, это самый южный турецкий курорт, где в ноябре комфортно купаться и загорать. Летом она менее популярна, потому что там гораздо жарче, чем на остальных турецких направлениях.
За Аланьей следует Хургада. Хотя это и наиболее бюджетный из египетских курортов, он в среднем дороже юга Турции на 50 тысяч рублей. Самым дорогим из популярных пляжных курортов на ноябрьские праздники стал Шарм-Эль-Шейх. За отдых там придется выложить более 260 тысяч рублей.
В этом году 64% клиентов Travelata.ru выбирают на ноябрьские праздники проживание без еды или только с завтраками. 16% остановились на позиции «все включено». В прошлом году такое питание предпочли 43%, этот вариант лидировал. На втором месте в 2021 году был еще более дорогостоящий «ультра все включено». Самой редкой позицией в 2022 и 2021 гг. стал полный пансион.
35% тех, кто отправится отдыхать в начале ноября, планируют жить в отелях 3*, 32% разместятся в 4*. Наименьшим спросом пользуются хостелы и гостевые дома, всего по 1%. В прошлом году основная часть туристов предпочла жить в наиболее комфортабельных отелях 5* и почти треть выбрала размещение 4*. Только 17% отдыхающих выбрали гостиницы 3*.
Топ-5 популярных направлений на ноябрьские праздники в 2022 г. + средние чеки в рублях
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