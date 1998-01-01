Новости Ноябрьские праздники наши туристы отметят в Петербурге, Аланье и Хургаде Онлайн-сервис Travelata проанализировал результаты бронирования туров на праздничные дни в начале ноября

Предстоящие ноябрьские праздники россияне решили провести в основном на отечественных курортах. Именно туда приобрели туры 63% туристов, сообщили нам в онлайн-сервисе Travelata.ru. Средний чек для российских курортов составил на этот период чуть более 46 тыс. рублей. На втором месте лидер прошлого года Турция. Туда отправятся всего 17% туристов, это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. В прошлом году эту страну выбрали для отдыха поздней осенью 40% отпускников. Третье место второй год подряд занимает Египет. Но в 2021 году туда приобрели туры 20% отдыхающих, а в нынешнем – только 7%. На этом направлении за год довольно ощутимо выросли средние чеки – со 157 тыс. до 212 тыс. рублей. Чуть меньше (6%) туристов собрались провести время в ОАЭ. Средний чек для этого направления составляет около 219 тыс. за тур. В прошлом году четвертое место занимала Доминикана, туда купили туры 7% от общего числа путешественников, и это стоило им столько же, сколько сегодня стоит отдых в ОАЭ, то есть 219 тыс. рублей. Замыкает группу лидеров 2022 года Таиланд. Там собираются отдохнуть 3% россиян. Многие ждали полноценного открытия этого направления. Сейчас поездка туда в среднем будет стоить 212 тысяч рублей. В прошлом году пятое место занимал Кипр все с теми же 3%. Несмотря на рост цен в этом году, общий средний чек на ноябрьские праздники составил почти 99 тыс. рублей. В прошлом, 2021 г., он был почти 114 тыс. Самыми бюджетными поездками на ноябрьские праздники два года подряд становятся туры в Санкт-Петербург. В этом году один взрослый сможет провести три ночи в отеле 3* без питания всего за 6 885 рублей. Чек купленного на Travelata.ru самого дорогого тура на ноябрьские праздники вырос по отношению к прошлому году более чем в полтора раза. Самые щедрые туристы проведут в египетском Шарм-эль-Шейхе втроем с двумя детьми восемь ночей за 712 282 рублей. Россияне в этом году пересмотрели свое отношение к любимому виду отдыха – пляжному. Большинство выбрали на ноябрьские праздники познавательные туры. Только 34% туристов собираются лежать на солнце, а 66% будут прогуливаться и изучать музеи. Самым популярным непляжным курортом стал Имеретинский, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Адлер. Также нашли своих поклонников Калининград и Сочи-Центр. Последний стал самым дорогим непляжным направлением. Наиболее бюджетными оказались поездки в Петербург. Среди пляжных направлений в ноябре популярны Турция и Египет. Больше всего набрала Аланья, это самый южный турецкий курорт, где в ноябре комфортно купаться и загорать. Летом она менее популярна, потому что там гораздо жарче, чем на остальных турецких направлениях. За Аланьей следует Хургада. Хотя это и наиболее бюджетный из египетских курортов, он в среднем дороже юга Турции на 50 тысяч рублей. Самым дорогим из популярных пляжных курортов на ноябрьские праздники стал Шарм-Эль-Шейх. За отдых там придется выложить более 260 тысяч рублей. В этом году 64% клиентов Travelata.ru выбирают на ноябрьские праздники проживание без еды или только с завтраками. 16% остановились на позиции «все включено». В прошлом году такое питание предпочли 43%, этот вариант лидировал. На втором месте в 2021 году был еще более дорогостоящий «ультра все включено». Самой редкой позицией в 2022 и 2021 гг. стал полный пансион. 35% тех, кто отправится отдыхать в начале ноября, планируют жить в отелях 3*, 32% разместятся в 4*. Наименьшим спросом пользуются хостелы и гостевые дома, всего по 1%. В прошлом году основная часть туристов предпочла жить в наиболее комфортабельных отелях 5* и почти треть выбрала размещение 4*. Только 17% отдыхающих выбрали гостиницы 3*. Топ-5 популярных направлений на ноябрьские праздники в 2022 г. + средние чеки в рублях Россия 63% 46 397 Турция 17% 159 160 Египет 7% 212 658 ОАЭ 6% 219 323 Таиланд 3% 212 042

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка