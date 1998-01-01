Минфин направит 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма

Ростуризму поручили представить в правительство данные об оценке ущерба отрасли в результате ЧП на Крымском мосту в субботу, также Минфин направит 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии полуострова, сообщил вчера вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", — сказал он во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Г-н Чернышенко добавил, что до среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты.

Взрыв на Крымском мосту не привел к существенному оттоку туристов из Крыма, а число аннуляций туров на отдаленные даты незначительное, сообщил также Дмитрий Чернышенко.

"На момент происшествия в Крыму находились около 50 тыс. туристов из разных регионов. Гостям Крыма, которые планировали завершить отдых, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях. Около тысячи человек воспользовались этим и продлили проживание еще на сутки.

По поручению главы республики Крым пребывание туристов отелям будет компенсировано за счет республиканского бюджета", — сказал он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам вице-премьера, в связи с продолжительной задержкой пассажиры двух поездок также были расселены в отелях Феодосии и Симферополя, обеспечены горячим питанием. В настоящий момент они отправлены поездами по назначению.

"Отмечу, что на сегодняшний день существенно оттока туристов из Крыма пока не зафиксировано. Количество отмен бронирований на более поздние даты незначительное", — подчеркнул г-н Чернышенко.

Г-н Чернышенко напомнил, что после ЧП на мосту Ростуризму и Минцифры было поручено развернуть горячую линию, пик звонков на нее пришелся на вторую половину 8 октября.

По его словам, на линию поступило около 1300 обращений граждан из всех регионов России, которые получали актуальную информацию о ситуации с транспортной доступностью полуострова.

/TOURBUS.RU