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Южная Корея отменила все антикоронавирусные ограничения при въезде

Туристам больше не требуются ни ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации

По информации сайта посольства Южной Кореи,которое цитирует АТОР, отменено положение об обязательной проверке ПЦР-теста у иностранных туристов после въезда в страну (ранее было требование сделать это в течение 24 часов). Иностранцы, проживающие в Корее на долгосрочной основе и желающие сдать ПЦР-тест после въезда в Корее, могут сделать ПЦР-тест после въезда в течении 3 дней – добровольно и бесплатно в медпунктах аэропортов.

Таким образом, специфических «ковидных» ограничений в Южной Корее больше нет - это подтверждается и на сайте IATA (обновление от 7 октября). Теперь туристам нужно иметь только разрешение K-ETA (электронная виза, Кorea Electronic Travel Authorization) и никаких тестов – ни до, ни после въезда, сообщает московское представительство НОТК (Национальной организации туризма Кореи).

Сохраняется, но только в статусе рекомендации и просьбы, заполнение электронной анкеты (можно ввести информацию о прибытии до въезда, информацию о состоянии здоровья и т.д. в систему Q-CODE).

Напомним, что до 3 сентября для посещения Южной Кореи путешественникам необходимо предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки или с результатом экспресс-теста на антиген (за 24 часа).

В начале прошлого месяца власти Южной Кореи приняли решение ослабить антиковидные ограничения и отменить требование ПЦР-тестов для прибывающих путешественников, но туристам по-прежнему необходимо былот проходить ПЦР-тест в течение первых 24 часов после прибытия в Южную Корею.

Сейчас прямых перелетов из России в Южную Корею нет, но возможен перелет в Сеул стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай или Абу-Даби.

/TOURBUS.RU

