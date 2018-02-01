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Российские туристы смогут оформлять на Шри-Ланке местные банковские карты

Соответствующее соглашение подпишут Peoples Bank и Нацинвестпромбанк

Российские туристы в новом зимнем сезоне могут получить возможность расплачиваться за покупки и услуги на Шри-Ланке картой местного Peoples Bank, одного из крупнейших в стране, заявил в ходе пресс-конференции в Москве в пятницу советник посольства Шри-Ланки в РФ Чамила Джаяратна, которого цитирует «Интерфакс».

"Один из крупнейших банков Шри-Ланки, Peoples Bank, договорился о сотрудничестве с Нацинвестпромбанком с российской стороны.

Благодаря этому туристы смогут открывать карты шри-ланкийского банка и класть на них средства в России, а затем расплачиваться ими во время отдыха", — рассказал он на пресс-конференции.

Как пояснила начальник отдела валютного контроля Нацинвестпромбанка Александра Сукнева, сейчас переговоры со шри-ланкийскими коллегами находятся в стадии завершения.

"Мы — небольшой банк, ориентированный на работу с малым и средним бизнесом, а туроператоры – одни из ключевых клиентов для нас. Мы видим, какая проблема сейчас возникает с расчетами в долларах, и давно начали работу по открытию прямых счетов в иностранных банках.

При посредничестве посольства Шри-Ланки мы открыли прямой корреспондентский счет в Peoples Bank, в ближайшее время надеемся завершить формальности по подписанию договора, что позволит нам осуществлять платежи в долларах и евро получателям, которые находятся на территории Шри-Ланки", — рассказала она.

По словам г-жи Сукневой, возможность платежей в России будет существовать как для физических, так и для юридических лиц.

"Вопрос о картах обсуждается, нам необходимо подтверждение шри-ланкийского банка. Они, в свою очередь, также ждут подтверждения от своих властей о возможности выпустить карты для россиян. Нам обещали согласование через 1-2 месяца", — рассказала представитель российского банка.

По ее словам, после того как все необходимые согласования будет получены, российские туристы смогут дистанционно открывать карты Peoples Bank в России и класть на них средства. По приезду им нужно будет получить готовую карту в любом из отделений банка. При этом пока нет ясности, будут ли карты шри-ланкийского банка работать за пределами этой страны.

Г-н Джаяратна добавил, что на Шри-Ланке работают более 740 отделений Peoples Bank.

Напомним, что "Аэрофлот" вчера возобновил рейсы дважды в неделю из Москвы в Коломбо. В добавление к этому авиакомпания AZUR air получила все разрешения на выполнение чартерных перелетов из Москвы на Шри-Ланку с 3 ноября. Авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю.

Шри-Ланку за восемь месяцев 2022 года посетили 50 тыс. российских туристов, доля России в общем объеме иностранного турпотока составила 10%.

До пандемии остров принимал 2,2 млн иностранных туристов в год, а доходы бюджета от туристической отрасли составляли $4,3 млрд.

/TOURBUS.RU

