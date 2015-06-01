В сентябре в Грузию приехало больше россиян, чем до пандемии

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России в сентябре вырос почти на 400%

Число россиян, прибывших в Грузию в сентябре, в пять раз превысило показатели того же месяца прошлого года и на 10,7% — допандемийного 2019, следует из данных статистики администрации туризма страны.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России в сентябре вырос на 392,4% и составил 163,2 тыс. человек. Эта цифра на 10,7% превышает и показатель 2019 года, когда Грузию посетили 147,4 тыс. россиян.

Второе место заняла Армения (83,6 тыс.). Среди лидеров также Турция, откуда приехали 81,8 тыс. путешественников, - сообщает «Интерфакс».

Согласно статистике, 133,3 тыс. прибывающих в Грузию въехали через пропускной пункт Верхний Ларс-Казбеги. Через КПП "Сарпи" между Грузией и Турцией въехали 113 тыс. граждан. На третьем месте аэропорт Тбилиси: 107,1 тыс. в сентябре 2022 года против 122,9 тыс. за тот же месяц в 2019 году.

Всего Грузию с января по сентябрь посетили 636,2 тыс. иностранных гостей, это на 30,6% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Из них с туристическими целями въехало 452,2 тыс. путешественников.

В свою очередь, как сообщает портал Аgenda со ссылкой на замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, с начала года Грузию посетили 3,9 млн иностранцев, из них 2,7 млн – туристы.

Издание отмечает и впечатляющий рост доходов от международного туризма. С января по август 2022 года доходы отрасли восстановились на 94,6% от допандемийного 2019 года и составили $2,1 млрд.

Сокращение числа автотранспорта и количества граждан зафиксировано на российско-грузинской границе в Северной Осетии, сообщил в свою очередь первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.

"За прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" пересечение госграницы осуществили 17 тыс. 416 единиц автотранспорта и 41 тыс. 405 человек в обоих направлениях. Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки", — сказал г-н Агузаров на совещании в правительстве республики.

Он отметил, что в ряде муниципалитетов региона продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, что в начале минувшего месяца председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что у грузинских властей нет никаких планов пересмотра безвизового режима для российских граждан.

"У нас нет никаких оснований для пересмотра безвизового режима при посещении Грузии российскими гражданами, принятого прежними властями. Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", — сказал г-н Кобахидзе.

/TOURBUS.RU