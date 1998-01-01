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10 октября
Зарина Догузова: “Сейчас для поездок в Крым и Севастополь нет транспортных ограничений”
Представители Ростуризма и туроператоры комментируют ситуацию на фоне ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту
Около тысячи туристов, которые должны были выехать из Крыма 8 октября, продлили проживание на сутки после взрывана Крымском мосту на мосту, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.
Напомним, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли три человека.
"По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все они через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Тем, у кого 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек.
По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации", — написала глава Ростуризма в своем телеграм-канале, поблагодарив представителей отрасли.
По словам зарины Догузовой, сейчас для поездок в Крым и Севастополь нет транспортных ограничений.
Она также отметила, что за двое суток, прошедших после ЧП на Крымском мосту, на организованную Ростуризмом и Минцфиры горячую линию было совершено около 2,5 тыс. звонков из Крыма и других регионов. "Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", — добавила г-жа Догузова.
Как сообщает сегодня АТОР, поезда из Крыма отправляются сегодня по расписанию.
«Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно графику», – сообщает Минтранс.
По сообщению компании «Гранд сервис экспресс», из Крыма были отправлены все поезда, задержанные из-за взрыва на мосту.
Отчасти восстановлено автомобильное движение, но туристы предупреждают друг друга, что в пробке на досмотр можно провести от 3 до 6 часов в зависимости от направления движения. Работает и паромная переправа.
Туроператоры, опрошенные АТОР, отмечают, что на данный момент заезды и выезды туристов из Крыма осуществляются в плановом порядке. Тем, кто должен был покинуть полуостров вчера, отдых был продлен до текущей даты.
«Многие должны были только сегодня выезжать – люди поехали отдыхать на выходные. Сегодня поедут домой – кто на поезде, кто на автомобиле», – говорят представители туроператора «Интурист».
Для тех клиентов туроператоров, кто должен был выехать вчера, проживание в отелях было продлено без дополнительной оплаты.
Туроператоры не отрицают, что в субботу фиксировалось довольно существенное количество отмен туров, но только на ближайшие даты. Их количество у разных компаний не превышает 25% от совершенных бронирований на небольшую глубину .
Однако более поздних дат эта тенденция не коснулась, говорят в компаниях.
«На утро воскресенья всплеска аннуляций по Крыму нет. У нас очень много уже бронирований на 2023 год, но туристы не спешат отказываться от них. В любом случае, мы на связи с агентствами, туристами и готовы оказать помощь, кому она требуется», – говорит заместитель директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.
«Кризис миновал: вчера отмены по Крыму были, но сегодня уже их нет», – резюмирует вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
/TOURBUS.RU
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