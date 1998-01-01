Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» c успехом прошло в Поволжье

Серия презентаций туристического потенциала Санкт Петербурга, организованная Комитетом по развитию туризма Северной столицы и Городским туристско-информационного бюро по инициативе участников туристской отрасли города на Неве, прошла в городах Поволжья. Мероприятия в формате роуд-шоу с успехом прошли с 4 по 7 октября 2022 года в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Уфе.

Посетителями мероприятий в общей сложности стали около двухсот региональных турфирм и операторов, которые смогли из первых рук узнать о новых программах, пообщаться и установить прямые контакты с представителями туристского и гостиничного бизнеса Петербурга, получить актуальные каталоги.

Главные акценты программы роуд-шоу были сделаны на освещении туристских предложений, интересных мест на карте города. Представители Петербурга рассказали, как город на Неве расширяет привычные рамки культурно-познавательного туризма, предлагая гостям посетить не только стандартные экскурсии и увидеть классические достопримечательности, но и новые точки притяжения – смотровые площадки, креативные пространства, гастрономические заведения.

Посетители роуд-шоу узнали, как развивается «Новая культурная и туристская география», какие необычные выставки и экспозиции предлагают классические музеи, как обновляют и пополняют свои календари событий ведущие общественные пространства города на Неве: «Никольские ряды», «Новая Голландия», «Ленполиграфмаш», «Севкабель Порт».

Мероприятие вызвало заметный интерес со стороны специалистов туристской отрасли. Большинство вопросов посетителей связано с новой туристской географией и возможностями формировать школьные группы в Петербург. Интерес проявлен к праздничным событиям, а также семейным предложениям. Также предметом обсуждения стали специфика посещения Петербурга в разное время года и наиболее удобные и доступные способы проезда в Северную столицу.

Роуд-шоу проводятся участниками индустрии туризма города на Неве в рамках единой маркетинговой кампании, включающей выставки, роуд-шоу, размещение информационных материалов о туристских возможностях нашего города в аэропортах мегаполисов страны и средствах массовой информации.

По итогам мероприятий участники поделились впечатлениями:

Нижний Новгород, Надежда Канунникова, заместитель директора туркомпании "Фортуна Тур":

- Наша компания работает на рынке с 2002 года. Презентации участников роуд-шоу - прекрасные! Для меня были особенно полезны представления отелей. Наша компания постоянно отправляет туристов в Петербург. И мы оптимистично настроены на работу в осенне-зимнем сезоне. Любим и сами ездим в Петербург. На мой взгляд, Питер лучше, чем Париж!

Казань, Раиса Сафиулина, советник министра культуры Республики Татарстан:

- Все презентации маршрутов в Петербург были очень интересные, компактные и содержательные. Я узнала много нового. Особенно поразил музей-макет «Петровская акватория». Считаю, что с этого музея, с его «живой» и динамичной экспозицией стоит начинать знакомство туристов с Петербургом.

У нас в Татарстане «подвижный» народ, исторически очень образованный и любящий путешествия по России и особенно в Петербург!

Самара, Ирина Смирнова, директор по продажам туркомпании "Акварель Круиз" :

- Мы занимаемся школьными, индивидуальными и групповыми турами. Как раз сегодня отправляю группу в Петербург. И преподнесу туристам полезную информацию, которую узнала на презентациях. Мы много работаем по Петербургу, и для нас сегодняшнее мероприятие очень нужное, интересное и актуальное.

Нас очень заинтересовала Карелия в связке с Петербургом. Туда мы ещё не отправляли наших туристов».

Уфа, Зульфия Байбурина, директор туристического агентства "Вокругсветка":

- Я была много раз в Петербурге, но достаточно давно. Сегодня я узнала, что в городе очень многое изменилось, появились новые достопримечательности.

Конечно, с удовольствием расскажу туристам о них. Сейчас внутренний туризм на подъеме и хочется, как можно больше людей отправлять в Санкт Петербург. И после этого мероприятия сама тоже очень мечтаю поехать посмотреть. Я очень соскучилась по Петербургу.

/TOURBUS.TU